El Museu de Belles Arts de Castelló presenta l’exposició ‘Luis Cernuda. La realidad y el deseo’

L’obra permet repassar la vida i els versos del poeta de la Generació del 27 mitjançant fotografies, textos i representacions visuals de diferents artistes

L’exposició, que porta com a títol una de les obres més conegudes de Luis Cernuda, es pot visitar fins el 28 de febrer

La Sala Pati d’Etnologia del Museu de Belles Arts de Castelló acull fins el 28 de febrer l’exposició ‘Luis Cernuda. La realidad y el deseo’, dedicada a un dels grans poetes de la Generació del 27. L’obra permet repassar els seus versos mitjançant representacions visuals amb una proposta artística molt interessant que, al mateix temps, s’aventura a actualitzar artísticament els poemes del poeta andalús.



Els textos de Luis Antonio de Villena i Ian Gibson, junt amb imatges del poeta i els seus propis poemes dialogaran en harmonia amb les representacions d’artistes reconeguts com Maïs, Luis Gordillo, Susana Pruna, Josep Bofill, Enric Ansesa, Javier Balda, Antonio Hervás, Antonio Patiño, Josep Uclés i Marcelo Días.



Aquesta exposició ret homenatge al poeta andalús amb l’objectiu de difondre la vida i obra de l’autor a través d’alguns dels seus poemes més destacats i de la interpretació que han realitzat aquests artistes després d’haver llegit els seus versos, amb la intenció d’acostar al públic castellonenc l’art i la poesia fent una mirada al passat, concretament a l’etapa poètica espanyola més representativa.



Així mateix, el Museu de Belles Arts de Castelló completa la seua programació de gener amb altres exposicions i tallers per a tots els públics com ‘Ciutat feliç’, ‘Musoundbabies’, ‘Què et danses?’, ‘Play Cube’ i ‘Històries a cau d’orella’. Es pot consultar tota la informació en la pàgina web ‘mbacas.ivc.gva.es’.