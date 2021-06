El Museu de Belles Arts de València exhibirà el retrat que Sandro Botticelli va pintar de Michele Marullo Tarcaniota

Connect on Linked in

El departament de Vicent Marzà i la família Guardans Cambó han signat un contracte de comodat perquè l’obra es mostre en la col·lecció permanent del Museu

Dels quadres que s’exhibeixen en espais museístics estatals és l’únic retrat pintat per l’artista italià

El Museu de Belles Arts de València exhibirà en la seua col·lecció permanent el ‘Retrat de Michele Marullo Tarcaniota’ de Sandro Botticelli (Florència, 1445-1510), únic retrat del pintor italià que hi ha en l’Estat.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la família Guardans Cambó han signat un contracte de comodat perquè l’obra estiga en el Museu de Belles Arts durant tres anys i serà exposat a la sala central de l’edifici destinat a mostrar la pintura antiga: els retaules gòtics i l’inici del Renaixement.

Segons el conseller Marzà: “Estem molt agraïts a la família Guardans Cambó per la confiança i l’interés que aquest retrat, signat per un dels referents del Renaixement, s’exhibisca en el Museu de Belles arts de València”, i ha afegit: “Molt prompte aquesta joia del Quattrocento italià estarà exposada en la nostra pinacoteca. S’integra a la perfecció en el discurs museogràfic del Belles Arts i és un al·licient més per a atraure a visitants perquè es tracta de l’únic retrat de Botticelli que es pot contemplar en un espai museístic d’aquestes característiques en l’Estat, i estableix ponts en el nostre museu amb obres anteriors, com la de Gherardo Starnina, i posteriors, com la de Tiziano”.

Rafael Guardans-Cambó, en nom de la família dels descendents del polític i mecenes ha expressat que “és un honor per a nosaltres que el retrat de Michele Marullo Tarcaniota, amb el qual tan íntimament ha conviscut la nostra família durant quasi un segle, recale en el prestigiós Museu de Belles Arts de València, sens dubte un dels més importants d’Espanya”. Rafael Guardans-Cambó ha afegit que “en el marc de l’esperit filantròpic que Francesc Cambó va transmetre a la seua filla i hereva, i ella i el seu marit a nosaltres, hem posat reiteradament a la disposició del públic aquesta excepcional obra del Segle XIV, prestant-la per a algunes de les més rellevants exposicions de pintura del renaixement a nivell mundial, i al Museu del Prado que la va tindre superbament exposada durant dos lustres”.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha manifestat que “l’esforç realitzat en els últims anys a millorar la qualitat de la col·lecció del museu està donant els seus fruits i està reforçant la imatge del centre d’art. Estem treballant en una política coherent d’adquisicions i s’està generant confiança en els col·leccionistes que miren al Belles Arts de València com un dels millors museus on exhibir les seues obres”, i ha continuat: “Estem satisfets perquè els valencians podran contemplar aquesta magnífica peça del mestre Botticelli sense eixir de la Comunitat Valenciana i pel reclam que suposarà aquesta obra en el circuit del turisme cultural nacional”.

Es tracta d’una obra realitzada en tremp sobre taula traspassada a tela de 49 x 36 cm. Representa el bust en tres quarts d’un home vestit de negre, amb un bonet negre sobre un fons de cel blau cendra. Porta els cabells llargs i el rostre és ombrívol, amb una mirada severa desviada cap a l’esquerra. Els ulls foscos tenen uns reflexos daurats que els il·luminen i els llavis estan dibuixats amb traços incisius i nítids.

El retratat és Michele Marullo Tarcaniota (1453-1500), poeta, militar i humanista d’origen grec que va acabar vivint a Florència protegit per la família Mèdici i envoltat d’artistes i escriptors. Es va casar amb l’erudita poetessa Alessandra Scala. El 12 d’abril de 1500, quan tornava a la seua casa d’un viatge a Volterra, es va ofegar travessant el riu Cecina a cavall, sota una pluja torrencial.

Marullo i Botticelli van compartir època, amistats i inquietuds intel·lectuals. El pintor del Renaixement italià subratlla en aquest retrat l’autenticitat, el realisme i la identitat de Marullo amb el gest del seu semblant. Demostra la capacitat de la pintura per a mostrar la psicologia de les persones.

Col·lecció Guardans Cambó

En 1929, el polític i empresari Francesc Cambó va comprar el quadre i des de llavors forma part de la col·lecció Cambó de Barcelona. Helena Cambó, la seua filla, el va mantindre sempre en el patrimoni personal de la família i actualment els nets són els seus propietaris.

El mateix Francesc Cambó va definir aquest quadre com ‘la perla de la seua col·lecció’, que era abundant i que ha donat al Museu del Prado i al MNAC de Barcelona.

El ‘Retrat de Michele Marullo Tarcaniota’ està declarat bé d’interés cultural pel Reial decret 1572/1988, de 23 de desembre. El quadre es va prestar l’any 2004 al Museu del Prado, on va estar fins a 2017. Recentment ha sigut exhibit en les següents exposicions temporals: Museu del Prado. Exposició ‘El retrat del Renaixement’ (juny-setembre 2008); Städel Museum (Frankfurt an Main). Exposició ‘Botticelli: Likeness, Myth. Devotion’ (novembre 2009-febrer 2010); The Metropolitan Museum (Nova York). Exposició ‘The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini’ (agost-novembre 2011), i Bode-Museum (Berlín). Exposició ‘The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini’ (desembre 2011-març 2012).