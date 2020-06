El Museu de Belles Arts de València ofereix visites guiades per a adults els dimarts, dimecres i dijous fins a final de juliol

Connect on Linked in

Les visites dels dimarts i dijous són a la col·lecció permanent i no requereixen reserva prèvia

Els dimecres, la visita serà a les exposicions temporals. Requereixen inscripció prèvia en el telèfon 96 387 03 00

El Museu de Belles Arts de València reprén l’activitat de visites guiades en el període de desescalada i ofereix visites per a públic adult per a la col·lecció permanent tots els dimarts i dijous, i a les exposicions temporals els dimecres, fins a l’última setmana de juliol.

La visita comença a les 11.30 hores, és gratuïta i es recomana estar al vestíbul principal del museu 15 minuts abans que s’inicie l’activitat.

Com que ens trobem en el període de desescalada de l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la COVID-19, el nombre de participants per visita està limitat a 10 persones i serà obligatori l’ús de màscares i mantindre la distància de seguretat.

En la visita a la col·lecció permanent, amb una duració estimada de 90 minuts aproximadament, els visitants faran un recorregut per una selecció dels fons d’aquest museu conegut per la importància dels seus retaules gòtics dels segles XIV i XV.

La visita comença precisament a la sala dels retaules on cal fer una parada obligada en obres com el retaule de fra Bonifaci Ferrer, de Gherardo Starnina, un refinat exemple de l’empremta deixada pel pintor italià a València, o el retaule de la Santa Creu, obra de Miquel Alcanyís, amb un interessant programa iconogràfic. També es veurà la influència flamenca a través d’autors com Jacomart o Reixach. Completen el recorregut per la planta baixa obres de Joan de Joanes, El Greco o els Ribalta.

De la primera planta, en la qual es troba la pintura del segle XVII, XVIII i principis de XlX, es destaquen pintors com Ribera, Velázquez, Lucca Giordano, Vergara o Goya.

El recorregut continua per l’edifici claustral on es troben les sales que alberguen els artistes que, junt amb Sorolla, van renovar el panorama artístic de finals del XIX i principis del XX. Ens detindrem en els quadres més representatius de Pinazo, Muñoz Degraín, Agrasot, Antoni Filloll, Joaquim Sorolla, Cecilio Pla o els Benlliure.

En les visites dels dimecres amb cita prèvia a les exposicions temporals es farà un recorregut per les dues mostres que actualment alberga el museu. ‘Ni clàssics ni moderns’ ofereix un recorregut sobre la pintura valenciana i espanyola entre els anys cinquanta i huitanta del segle XIX. S’hi exhibeixen obres d’Ignasi Pinazo, Francesc Domingo, Salvador Martínez Cubells, Antoni Gisbert, Raimundo de Madrazo, Francisco Pradilla, Martín Rico. Antonio Muñoz i Degraín, Bernat Ferrandis o Joaquim Agrasot, entre altres. Es finalitzarà amb una introducció a l’exposició d’escultura ‘Josep Ginés (1768 – 1823) La matança dels innocents’. Les reserves es faran telefonant al 96 387 03 00.–