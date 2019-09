El Museu de Belles Arts de València prorroga l’exposició ‘Picasso-Cela: dibuixos, escrits i ceràmiques. Col·lecció Gabarrón’

L’exposició ‘Picasso-Cela: dibuixos, escrits i ceràmiques. Col·lecció Gabarrón’, que es mostra aquests dies al Museu de Belles Arts de València, es prorroga fins al 20 d’octubre per la bona acollida del públic. Des que es va inaugurar el passat 30 de març, ha sigut visitada per un total de 87.178 persones.



L’exposició ha descobert una amistat no molt coneguda per al públic del pintor Pablo Picasso (1881-1973) i l’escriptor Camilo José Cela (1916-2002). Des que Cela va viatjar a Cannes en 1958 a fer una entrevista a Picasso per a la revista literària ‘Papeles de Son Armadans’, es va forjar una amistat que va durar en el temps i que es va traduir en col·laboracions professionals.



Alguns exemples es mostren en l’exposició, com els llibres realitzats amb textos i dibuixos d’ambdós, ‘Dibujos y escritos’ (1961); la ‘Gavilla de fábulas sin amor’ (1962), amb les seues 36 il·lustracions, signades per Picasso, i el poema picassià ‘Trozo de piel’ (1959), compost per deu composicions líriques de Picasso amb tocs surrealistes, i un dibuix de Cela publicat en la primera edició dels poemes VII, VIII i IX en 1960; i en 1961, la resta dels poemes.



Les obres que es mostren sumen 145 peces: 23 ceràmiques, huit dibuixos a cera, dotze fotografies, sis linòleums, dos linografies i una punta seca, set llibres més entre llibres d’autor i els realitzats entre Picasso-Cela, deu llibres de ‘Papeles de Son Armadans’ amb homenatges a artistes i 76 escrits i documents que testifiquen la vida en comú que van mantindre aquests dos genis del segle XX.



La mostra ofereix una reflexió sobre la relació personal i artística que hi va haver entre Pablo Picasso i Camilo José Cela. Les peces són de la Col·lecció Gabarrón i el projecte ha comptat amb la col·laboració de les fundacions de l’artista Cristóbal Gabarrón a Espanya i als Estats Units i la Fundació Charo i Camilo José Cela.

Relacionats