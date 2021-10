El Museu de Belles Arts estrena temporada amb el dibuixant Paco Roca i el còmic com a protagonista

Connect on Linked in

El dijous 7 d’octubre el Museu organitza la jornada ‘Parlem de còmics’ amb la presència de reconeguts dibuixants de Castelló i València



Paco Roca inaugura l’exposició ‘Dibuixant ambulant’ en què es mostra el seu procés de creació i peces originals dels seus còmics

La Conselleria Cultura, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, estrena la temporada al Museu de Belles Arts de Castelló amb el còmic com a protagonista.

D’una banda, el dijous 7 d’octubre, tindrà lloc a la sala d’actes la jornada ‘Parlem de còmics’. Durant el dia es parlarà de còmics, manga i novel·la gràfica en companyia de reconeguts dibuixants de Castelló i València com són Paco Roca, Calpurnio, Nuria Tamarit, CalO i José Fonollosa acompanyats del crític Álvaro Pons i MacDiego, aficionat al còmic. L’activitat estarà formada per xarrades, interacció amb el públic, signatures d’obres o conferències.

El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha assenyalat que al Museu “sempre hem apostat pel còmic i el dibuix com a representació artística. Enguany volem ampliar l’oferta d’activitats com aquesta jornada de còmics o pròximament amb una nova edició del club de cultura ‘Intercanvis’ per a consolidar el Museu com a un contenidor de propostes diverses a banda de les exposicions” ha remarcat Ribes.

L’estrena de la temporada al Museu ve acompanyat de dues noves exposicions en què el còmic i el dibuix tenen un paper predominant. Del dijous 7 d’octubre fins al 12 de desembre la sala vestíbul del MBACAS acull l’exposició ‘Paco Roca. Dibuixant ambulant’. Una mostra en què podrem veure xicotets tresors del mètode de treball i el procés de creació de l’artista amb peces originals de quasi tots els seus còmics.

Segons Paco Roca “l’exposició està pensada per a ser molt didàctica. La idea és que el públic comprenga el que s’amaga darrere d’un treball creatiu”.

També el 7 d’octubre s’inaugura la mostra ‘Ex·il. Exili il·lustrat’. Aquesta vegada la reivindicació de la memòria de l’exili és a càrrec de 44 professionals de la il·lustració, joves i veterans, que provenen de camps tan diferents com la premsa, el còmic o la publicitat, amb estils particulars i inconfusibles i treballant tècniques tan dispars com la línia, el realisme o l’humor, i que rescaten de l’oblit 44 vides de personatges que resulten clau per a entendre la història del que va suposar la Guerra Civil espanyola.

El MBACAS es pot visitar de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores. Els diumenges i festius de 10.00 a 14.00 hores. Els dilluns, tancat. L’entrada és lliure. A més, cal recordar que, quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC, s’obté un tiquet que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l’Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50 %.