El Museu de Belles Arts inicia la seua temporada d’exposicions amb les escultures ‘La matança dels innocents’ de Josep Ginés

Les escultures pertanyen al ‘Betlem del príncep’ realitzat entre 1789 i 1794

Són figures de fang cuit policromat que narren el passatge bíblic en el qual el rei Herodes ordena matar els xiquets

El Museu de Belles Arts de València inaugura l’exposició ‘La matança dels innocents’ de l’escultor Josep Ginés (Polop de la Marina [Alacant], 1768 – Madrid, 1823) en la qual es representen diferents escenes del passatge evangèlic del degollament de xiquets per ordre d’Herodes.



L’exposició es compon de 34 peces (33 escultures i 1 dibuix), de les quals 29 corresponen a escultures que van formar part del ‘Betlem del Príncep’, un excepcional conjunt de sis mil escultures de fang cuit policromat, realitzat entre 1789 i 1794, que va ser encarregat per Carles III com a regal per al seu fill, el futur Carles IV.

Són escultures de gran impacte visual per al visitant que mostren les emocions dels personatges portades a l’extrem i en els rostres de les imatges es visualitza el dolor i la tragèdia.

Les obres seleccionades per a l’ocasió procedeixen totes del Museu de l’Acadèmia de Sant Fernando, que l’any 2016 va iniciar el projecte de restauració de la col·lecció d’escultures de Josep Ginés. És la primera vegada que les escultures es mostren en una exposició.

Han participat en la presentació de l’exposició el director del Museu de Belles Arts de València, Carlos Reyero; la comissària la mostra, Amparo Carbonell i el president de la Reial Acadèmia de Sant Carles, Manuel Muñoz.

El director del Museu, Carlos Reyero, ha incidit en la necessitat de veure aquestes peces com a “part d’un conjunt, en el qual tenen lloc escenes diferents, com si es tractara d’un quadre viu o una pel·lícula. Som, per tant, espectadors privilegiats d’un relat sublim, el desenvolupament temporal del qual ha de ser reconstruït mentalment. Aquest relat descriu una gran tragèdia. Les peces ens parlen de la capacitat de l’art per a transmetre el dolor més extrem i insuportable”.



L’escultor Josep Ginés va estudiar a València a la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles i després de guanyar diversos premis de dibuix, pintura i escultura en 1783, es va traslladar a Madrid amb una pensió per a estudiar a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Va ser escultor de cambra honorari del rei Carles IV i primer escultor de cambra del seu successor, Ferran VII. Entre les seues obres destaca el grup de ‘Venus i Cupido’ (1807) exposat al Museu del Prado, ‘Els quatre evangelistes’ a la capella del Palau Reial de Madrid i els busts d’Isabel de Bragança i Ferran VII, que també es poden contemplar en l’exposició que s’exhibeix al Museu de Belles Arts de València.

L’exposició romandrà oberta fins al 3 de maig de 2020 i aquesta mostra s’inclou en els actes commemoratius del 250 aniversari de la fundació de l’Acadèmia de Sant Carles.