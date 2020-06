El Museu de Belles Arts renova la web amb més continguts i millor accessibilitat

Connect on Linked in

S’amplia la informació a les cinc tipologies d’obres que té el Museu en la seua col·lecció: Pintura, Escultura, Dibuixos, Estampes i Arts sumptuàries

El Museu de Belles Arts de València ha actualitzat la seua pàgina web (http://www.museobellasartesvalencia.gva.es/) i l’ha dotat d’un major volum de continguts, ha millorat l’aparença visual i així es permet una accessibilitat més còmoda per als ciutadans.

El portal web s’ha redissenyat per a atorgar més importància a les imatges, s’han actualitzat els textos i s’han creat nous continguts per a fer-lo més atractiu a l’usuari i més d’acord amb els continguts d’aquest centre artístic.

La navegació és molt més senzilla gràcies a la nova distribució de textos i imatges, i també les entrades i els desplegables tenen en compte la visualització en els nous dispositius de consulta: tauletes i ‘smartphones’.

Quant als continguts del portal, el nivell que més s’ha desenvolupat és el corresponent a la col·lecció: s’ha ampliat l’estructura d’aquest nivell, que en l’antiga web del Museu solament recollia pintures, i s’ha ajustat a cinc apartats en funció de les diverses tipologies d’obres de les col·leccions del Museu de Belles Arts: Pintura, Escultura, Dibuixos, Estampes i Arts sumptuàries. En cada apartat s’inclouen les fitxes catalogràfiques de les obres corresponents, que progressivament s’aniran ampliant en nombre amb noves incorporacions.

Com a novetats més destacades del nou portal del Museu, en la ‘home’ (pàgina d’inici) s’ha incorporat un ‘footer’ com una secció fixa, igual que la capçalera, amb informació corporativa per a facilitar la cerca d’aquests continguts a l’usuari. S’ha incorporat a més un mapa, com a reclam imprescindible per a assegurar la localització del Museu i facilitar-la a l’usuari, tant en dispositius mòbils com fixos.

Seguint la línia de la Generalitat, l’objectiu és posar tota la informació d’aquest portal a la disposició del major nombre de ciutadans, per a evitar l’exclusió i promoure l’accessibilitat per a aconseguir la universalització de la informació. Això suposa que el major nombre possible de persones puguen navegar per les seues pàgines sense trobar dificultats per a accedir-hi.

La mida de les fonts utilitzades és adaptable i el visitant la pot canviar segons les seues necessitats. La majoria dels navegadors disposa d’una opció de menú (Visualitza – Mida de text) que permet engrandir i reduir les fonts, i pot aconseguir el mateix efecte girant la roda del ratolí mentre clica la tecla ‘Control’.

El nou disseny creatiu del portal s’ha desenvolupat des del Servei de Publicitat i Imatge Institucional de la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional de la Generalitat, que ha proposat el disseny web i des del Servei d’Aplicacions Corporatives i Administració Electrònica de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’ha realitzat la migració de les dades.

L’arquitectura del portal web s’ha elaborat des del mateix Museu de Belles Arts, que a més s’ha encarregat de revisar els continguts existents fins ara en l’anterior portal web i d’elaborar i introduir nous continguts, així com de la coordinació general del projecte.

El nou portal web del Museu de Belles Arts de València, tal com ja ho feia l’anterior, ha sigut desenvolupat seguint la norma UNE 139803:2012 i s’ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorci per a la World Wide Web (W3C) per al nivell AA.–