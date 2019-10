El Museu de la Festa d’Algemesí acull una desfilada homenatge al 50 aniversari de la carrera del dissenyador Francis Montesinos

Connect on Linked in

El dissabte 19 d’octubre es durà a terme a les instal·lacions del Museu Valencià de la Festa a Algemesí una desfilada homenatge a l’internacional creador de moda Francis Montesinos, natural de València i arrelat a les tradicions i l’artesania de la nostra terra. Un projecte que naix després del conveni realitzat per l’Ajuntament d’Algemesí amb Montesinos World el passat juny, pel qual el dissenyador ha cedit gran part de la seua col·lecció i fons d’indumentària tèxtil al museu per rehabilitar, posar a punt i emmagatzemar totes aquestes peces que han format part de la seua evolució i trajectòria iniciada l’any 1969 quan va començar a estudiar disseny a l’Escola d’Arts i Oficis.



El projecte, dirigit per l’historiador de l’art especialitzat en moda, Guillem Alventosa Talamantes, i un equip de modistes locals, ha consistit en la recuperació d’aquelles peces que després de molts anys preservades i emprades a desfilades, mostres de moda, exposicions i sessions fotogràfiques estaven en molt mal estat.



Després de la seua rehabilitació i posada a punt per a futurs projectes, el comissari, amb un equip de 60 models i gran participació ciutadana quasi tota de la localitat algemesinenca (actors i actrius, ballarines, centres professionals de maquillatge, perruqueries, orfebres…) ha organitzat una desfilada d’homenatge en la qual es podrà viatjar des dels seus inicis, fins a les seues col·leccions més recents, passant pels importants moviments socials dels 60, 70 i 80, com els hippies, la moguda madrilenya, la revolució a la moda dels 80, però també per les diferents influències i inspiracions del dissenyador com el folklore andalús, el folklore valencià, la inspiració en els grans mestres de la moda dels 50 com Cristóbal Balenciaga, la naturalesa i els estampats florals…



Una desfilada plena de sorpreses, amb actuacions, música escollida amb gran delicadesa, vertaderes peces d’alta costura, acompanyada de les breus explicacions del comissari, que ens traslladaran a l’univers Montesinos, i amb la col·lecció del dissenyador i cessions privades d’altres creadors contemporanis o amb una trajectòria similar a la de l’artífex valencià, com Biba (Barbara Hulanicki), Gianni Versace, Emilio Pucci, Peter Lowe o Lillie Rubin.