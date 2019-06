El Museu de la Festa d’Algemesí produeix i acull una mostra de moda dels anys 20

Connect on Linked in

Moda, història, música i cultura es donaran cita de nou a la sala Carme Ferrés del Museu Valencià de la Festa el pròxim dia 7 de Juny a les 19.30 a la inauguració de la nova exposició d’indumentària històrica ”Puntades de modernitat, la moda als anys 20”.



El comissari, Guillem Alventosa Talamantes, i l’equip de modistes tant com del museu, han preparat una mostra que anirà acompanyada d’una visita guiada el dia de la seua apertura, on s’explicaran tots els detalls, fites històriques, procedència i procés de posada en valor del patrimoni tèxtil que es podrà observar a la mateixa exposició.



Després de la desfilada duta a terme el passat 4 de maig i que va prendre com a fil conductor la moda, la música i la cultura del període 1920-1929, els visitants podran gaudir de primera mà de totes aquelles peces que han estat en procés de recuperació, procedents de col·leccions privades tant com el mateix fons del museu, moltes de les quals havien estat donades per perdudes pels seus propietaris i ara han cobrat una segona vida. Entre la col·lecció que es trobarà exposada es podran veure conjunts lluïts a la desfilada, tant com d’altres que no ho feren, bé pel seu estat de conservació o bé per la seua delicadesa.



A l’exposició es podrà realitzar un recorregut on reviure el passat i viatjar als bojos anys 20, podent observar conjunts de dia, vestits de nit, cerimònia, roba interior, complements, barrets, i inclús algunes peces de joieria. Entre la varietat d’indumentària destaquem peces originals de famosos dissenyadors com Lady Duff Gordon – Lucille, House of Adair, Colette & Lucien – Paris, Edward Molyneux… entre d’altres, totes realitzades de forma manual i amb laboriosos brodats de pedreria, lluentons, i fil metàl·lic, que transportaran el visitant des de l’estètica art nouveau o modernista, passant per l’influència orientalista i l’egiptomania, fins al màxim exponent artístic d’aquest període, l’art déco.



També es podrà gaudir d’un documentat conjunt de fonts videogràfiques que acompanyaran l’exposició, destacant alguns dels aspectes més característics de la moda del moment, la cosmètica, i inclús la perruqueria, però també el cinema, la dansa i els ritus cerimonials.



Un dels apartats de la mostra ens farà reviure la desfilada ”Moda, Cuplet i Varietés”, amb un recull de fotografies aportades pels fotoaficionats d’Algemesí on revisitar de nou el que es va poder veure el passat 4 de maig a les instal·lacions del museu, acompanyat de complements emprats a la recreació històrica i vídeos de l’espectacle preparats perl fotògraf Pepe Talamantes.



Una vertadera mostra conformada per un conjunt de quasi 40 vestits en la qual es podrà gaudir del període 1920-1929, la moda, i la cultura d’aquest moment històric amb vertaderes joies patrimonials, procedents d’arreu del món i de diverses col·leccions, que han estat posades en valor a les instal·lacions museístiques de la nostra localitat amb molta cura i que, ara exposades, paga la pena visitar.