El Museu de la Rajoleria de Paiporta celebra el Dia dels Museus amb tallers virtuals per a públic infantil

L’espai cultural proposa dos tallers infantils per aprendre a treballar l’argila i fer còmics i per al públic adult la visita a l’exposició d’artesania tradicional ‘Orgànic’

El Museu de la Rajoleria de Paiporta celebra com ja és tradició el Dia Internacional dels Museus. Enguany ho farà amb activitats formatives destinades al públic infantil.

Seguint la dinàmica del passat any, a conseqüència de la pandèmia sanitària, el Museu proposa les seues activitats destinades al públic infantil de manera virtual, a través de vídeos compartits en les xarxes municipals i del Museu. Així doncs, des d’aquest espai cultural es llança una doble proposta en forma de taller. Per a hui, dia 18 de maig, s’ha programat un taller d’argila per a aprendre a fer plats ceràmics. Dijous 20 de maig es podrà gaudir del taller de còmics.

Quant al públic adult, el Museu celebra aquest Dia dels Museus amb la seua gran aposta de la temporada: l’exposició de l’Associació Nacional de Professionals de Ceràmica (ANPEC) Orgànic. Aquesta col·lecció de peces elaborades per 61 professionals ceramistes de l’ANPEC integra el món natural amb la percepció particular de cadascú dels artistes, a través d’una gran varietat de tècniques, matèries i acabats. Més de 250 persones ja han visitat la mostra al llarg de les dues setmanes que porta en marxa. Orgànic estarà disponible fins al pròxim 26 de maig.

L’objectiu del Dia Internacional dels Museus és conscienciar sobre la importància que aquests espais tenen a les nostres vides com a llocs d’intercanvi cultural, d’aprenentatge, enriquiment personal i benestar social i emocional. Des de fa més de 40 anys es realitzen activitats al voltant de tot el món. L’any 2020, 37.000 museus de 158 països s’hi van afegir. Enguany, aquesta celebració porta per lema “El futur dels museus: recuperar i reimaginar”.