El Museu de la Rajoleria ens acosta a la trajectòria de l’humorista gràfic HARCA

L’humorista gràfic valencià HARCA assistia a la inauguració de la seua retrospectiva ’50 anys fent HARCA’ en el Museu de la Rajoleria

Amb més de 3000 dibuixos publicats a l’esquena i una carrera plena d’obres realitzades per a certàmens internacionals, amb dibuixos seleccionats i premiats arreu el món, Juli Sanchís Aguado, més conegut com a HARCA, arriba al Museu de la Rajoleria de Paiporta amb la seua retrospectiva ’50 anys fent HARCA’.

El Museu de la Rajoleria inaugurava aquest dijous l’exposició de l’artista gràfic valencià nascut a Picassent. Una exposició comissariada per Vicent Ros Pardo que s’inaugurava en desembre de 2020 a l’Octubre CCC i que després d’uns mesos d’itinerància arriba ara a Paiporta gràcies a la col·laboració entre aquest espai cultural i l’Associació Cultural El Barranc.

En presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; la regidora de Cultura, Esther Torrijos; la presidenta de l’Associació Cultural El Barranc, Carmela Puig, així com representants municipals i públic assistent, HARCA expressava el seu agraïment tant a l’Ajuntament com a El Barranc per haver acostat fins a Paiporta aquesta mostra. “El meu humor, ironia o sàtira surt de la indignació que em provoca la injustícia, la corrupció, la prepotència, la hipocresia o l’abús de poder. És una forma de posar en evidència allò amb el que no estic d’acord. L’humor és assabentar-se que tot té una segona lectura. L’humor ha de ser incòmode”, explicava l’humorista gràfic.

Per la seua part, l’alcaldessa Maribel Albalat centrava el seu discurs a agrair la col·laboració de El Barranc, mostrant la seua satisfacció “perquè la vida retorne al nostre Museu amb plena normalitat. Una d’eixes coses que representen la normalitat del Museu és que El Barranc tornara. Gràcies a la seua iniciativa podem gaudir a aquest Museu tan nostre d’una proposta com aquesta, d’un artista valencià de referència amb una dilatada carrera plena de premis i reconeixements”.

Finalment, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, elogiava la trajectòria d’HARCA “hui a Paiporta tenim la sort de comptar amb l’exposició d’un artista de gran rellevància com és Juli Sanchís, HARCA. Paiporta podrà gaudir d’una obra que repassa 50 anys de trajectòria i que ens recorda el poder de l’humor com a motor de canvi i d’esperit crític”.

La mostra naix a partir de l’antologia de vinyetes, cartells i caricatures que compilava el llibre publicat en 2017 per l’Ajuntament de Picassent en col·laboració amb la Generalitat Valenciana. En total al Museu es podrà gaudir de 48 dibuixos subdividits en cinc dècades.

HARCA començà a sentir l’atractiu pel dibuix des de la seua infantesa, el que li va portar a formar-se en l’Acadèmia de Belles Arts Sant Carlos de València i a dedicar una carrera que s’endinsà des de ben prompte en el dibuix d’humor, empleat com a ferramenta per a donar la seua particular visió crítica de la realitat social i econòmica: crisis econòmiques, desocupació, protestes ciutadanes o la discriminació dels més vulnerables són algunes de les temàtiques reflectides en la seua obra. Al llarg d’aquests 50 anys ha col·laborat en moltes i variades publicacions, com ara Pueblo, Levante, El País, Saó, etc.

L’exposició ’50 anys fent HARCA’ es podrà visitar al Museu de la Rajoleria fins al pròxim dia 25 d’octubre. A més, coincidint amb aquesta exposició gràfica, el Museu oferirà durant les pròximes dues setmanes una sèrie de tallers sobre il·lustració per a l’alumnat dels centres educatius a Paiporta.