El Museu de la Rajoleria inaugura temporada amb una exposició dedicada als 10 anys de l’IES Andreu Alfaro

El Museu obri de nou les portes al públic després de l’estiu amb una proposta artística que repassa els 10 anys de trajectòria d’aquest centre educatiu

L’exposició que celebra els 10 anys de vida de l’IES Andreu Alfaro ha sigut l’encarregada d’obrir la temporada expositiva al Museu de la Rajoleria que reprén la seua activitat després de l’estiu.

Amb el títol ’10 anys fent art a l‘IES Andreu Alfaro de Paiporta’ la mostra ens permet fer un repàs dels treballs de fi de curs realitzats per l’alumnat i també de les obres demanades a alumnat d’anys anteriors que es retroba amb professorat que va influenciar els seus itineraris educatius.

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; la regidora de Cultura, Esther Torrijos, i la directora de l’IES Andreu Alfaro, Puri Gimeno, així com part del professorat del Departament d’Arts Plàstiques i part de l’alumnat que exposava les seues obres.

A l’acte l’alcaldessa de Paiporta va expressar la seua alegria “per tornar a compartir una inauguració amb tota la població paiportina. Estrenem temporada al Museu amb molta esperança i optimisme. Com a poble necessitaven nodrir-nos de la cultura i sembla que a poc a poc anem recuperant eixe contacte directe amb ella”.

Per la seua banda, la regidora de Cultura va felicitar l’alumnat del centre “pel gran nivell dels treballs exposats”, així com al professorat i al Departament d’Arts Plàstiques. “El nom del gran escultor valencià Andreu Alfaro està lligat per sempre a la família educativa del centre, com també eixe esperit artístic que l’impregna des del primer dia. Les obres exposades són la mostra d’eixa inquietud creativa que es transmet i del talent que demostra el seu jove alumnat”, ha afegit Torrijos.

Des de l’inici de la seua trajectòria el Departament d’Arts Plàstiques de l’IES Andreu Alfaro ha jugat un paper especial en les activitats fetes al centre, promovent tallers i activitats artístiques i creatives de tota classe. De fet, l’exposició és un xicotet resum de moltes de les iniciatives que s’han realitzat al llarg dels seus 10 anys gràcies a la implicació d’un professorat molt actiu i participatiu.

A la mostra es poden veure treballs molt diferents com dibuixos, retrats, creacions del món de la moda… així com la revista digital realitzada amb la col·laboració de molts membres del centre, aportant imatges, articles i contingut des de la interpretació individual i personal del de cadascú dels i les participants.

’10 anys fent art a L‘IES Andreu Alfaro de Paiporta’ es podrà visitar al llarg de tot aquest mes de setembre, fins al dia 30. A més, a partir de la pròxima setmana es realitzaran al Museu diversos tallers inspirats en l’obra de l’Andreu Alfaro per a alumnat paiportí de Primària i Secundària.