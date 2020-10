El Museu de la Rajoleria proposa un ‘Passeig per l’Horta’ per conéixer els racons més significatius de les terres de cultiu que envolten Paiporta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La visita es realitzarà en doble sessió, aquest diumenge, dia 4 d’octubre, i diumenge 8 de novembre, i acostarà als assistents al passat i tradició agrícola del municipi

La Regidoria de Cultura, a través de les activitats organitzades pel Museu de la Rajoleria, ha organitzat un passeig teatralitzat per l’horta de la mà de Burumballa Teatre. La visita es realitzarà en doble sessió, la primera de les quals tindrà lloc aquest cap de setmana, diumenge dia 4.

El Museu de la Rajoleria proposa per a aquest diumenge, i posteriorment per al diumenge 8 de novembre, un recorregut d’aproximadament cinc kilòmetres pels racons més significatius i singulars de l’horta que envolta Paiporta. El passeig, amb una durada d’entre dues hores i dues hores i mitja, a més de mostrar les terres agrícoles que envolten el municipi i els productes que es cultiven en elles, repassarà alguns moments importants en la història de Paiporta, de les seues terres, així com situacions quotidianes del passat de les seues gents.

“Paiporta ha sigut un poble tradicionalment agrícola. Amb el mode de vida accelerat de la nostra societat actual i la immediatesa amb què obtenim tot, oblidem el nostre passat i d’on venim. Per això és també la nostra responsabilitat tornar a dotar de valor la nostra tradició agrícola i el nostre passat com a poble, que fa part de la nostra cultura popular”, ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Per tal de prevenir possibles contagis i garantir el compliment amb la normativa sanitària i totes les mesures de protecció i prevenció, l’aforament serà limitat, amb grups reduïts, i inscripció obligatòria de totes les persones participants. El punt de partida per als dos dies serà la plaça de l’Església, a les 10.30 hores.

Actualment les zones agrícoles a Paiporta representen el 36,25% del terme, una xifra molt inferior a la que presentava als anys cinquanta, quan l’horta ocupava més del 90% del terreny. L’horta de Paiporta és, hui en dia, un xicotet record del que va ser en temps passats. Productes com hortalisses, forment, dacsa, raïm i olives, entre d’altres, eren la font primària d’ingressos i base de l’alimentació. Amb el desenvolupament industrial es va produir un desplaçament de l’agricultura cap a empreses i indústries com la fusteria. “Amb aquest passeig tirarem la vista enrere i tornarem a gaudir d’eixes escenes quotidianes sembrant el blat o recollint olives”, ha afegit la vicealcaldessa