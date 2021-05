El Museu de la Setmana Santa Marinera modernitza el seu servici a la ciutadania amb noves audioguies

Connect on Linked in

Jpeg

Galiana ha posat en valor que esta iniciativa se suma a la recent adjudicació de la redacció del projecte de reforma de les instal·lacions d’este museu

6.500 audioguies amb codi QR que enllacen a un web, traducció a quatre idiomes, locució en cinc idiomes, transcripció a llenguatge de signes en castellà i un miler d’auriculars. Són els elements del nou contracte anunciat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, per modernitzar el servici que el Museu de la Setmana Santa Marinera de València ofereix a les persones que el visiten.

Esta nova adquisició es produïx en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible Integrat (EDUSI 3) al barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). El pressupost total aplega als 14.870,9 euros, IVA inclòs, i s’estima que la durada del contracte serà de dos mesos des de la notificació de l’adjudicació.

“Volem potenciar el millor servici possible a les persones que visiten els museus festius de València i ho fem amb este nou material que se suma a intervencions com l’anunciada este passat mes d’abril per redactar el projecte de reforma de les instal·lacions del Museu de la Setmana Santa Marinera”, ha detallat Galiana. “És un espai que difón el gran patrimoni cultural que hi ha vinculat a la festa gran dels Poblats Marítims i volem que continue sent un referent en esta tasca tan important de preservació i promoció d’eixe patrimoni amb les instal·lacions i el material que calguen per poder fer-ho”, ha afegit.

Des del servici municipal de Cultura Festiva es farà constar al web municipal el nivell de suport rebut, així com els objectius, els resultats i l’import de l’ajuda de la Unió Europea per contribuir a esta adquisició de material per al museu.