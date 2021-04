Connect on Linked in

El Museu de Prehistòria de València proposa noves visites als jaciments valencians

Nombrosos jaciments arqueològics oferixen visites guiades i són “una oportunitat de apropar-se al patrimoni arqueològic valencià”, destaca el responsable de Cultura de la Diputació, Xavier Rius

Moixent, Olocau, Ademuz, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Moncada i Villar del Arzobispo formen part de la tradicional Ruta dels Ibers que promou el Museu de Prehistòria de València, propietat de la Diputació de València. El municipi d’Andilla s’inclourà pròximament.

També els jaciments de Bicorp, Gandia i Paterna programen visites guiades al seu patrimoni arqueològic, amb la col·laboració del MUPREVA.

Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, “és important destacar que els valencians i valencianes disposem d’un gran llegat històric. Des del Museu de Prehistòria treballem per fer difusió, any rere any, d’estos jaciments, perquè la gent valore la gran herència cultural i el gran treball d’investigació i difusió que fan els nostres equips d’arqueologia”.