El Museu dels Ciències acull la conferència “Altres sistemes solars: Planetes, llunes, mars…”

L’activitat, de lliure accés prèvia inscripció, se celebra el dijous 14 d’octubre a partir de les 19.30 hores

El Museu dels Ciències represa de nou el cicle de divulgació dedicat a l’astronomia amb la conferència “Altres sistemes solars: Planetes, llunes, mars…” impartida per Alberto Fernández Soto, de l’Institut de Física de Cantàbria (IFCA) i unitat associada Observatori Astronómic de la Universitat de València-IFCA.



L'activitat és de lliure accés, prèvia inscripció, i tindrà lloc el dijous 14 d'octubre a partir de les 19.30 hores a l'auditori Santiago Grisolía del Museu dels Ciències.

Durant els últims 25 anys els planetes fora del nostre sistema solar han passat de ser una teoria a objectes catalogats per milers. Fins hui només podem detectar-los i mesurar paràmetres bàsics com la seua massa o la seua grandària.



Però s’acosta el moment en què podrem estudiar-los en un cert detall i recollir informacions com la presència d’atmosfera i la seua composició, l’existència de llunes, o la possibilitat que hi haja oceans en les seues superfícies. Molts d’aquests indicis poden ser clau per a determinar, en un futur, la potencial presència de vida en aqueixos nous mons.