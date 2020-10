El Museu dels Ciències celebra el seu vint aniversari amb descompte del 20% en l’entrades i visites guiades especials

Print This Post

Durant tot el mes de novembre, el Museu tindrà una il·luminació especial de color verd



Els ‘Infotours’ es realitzaran tots els dies a les 12.30 hores i a les 16.00 hores

El Museu dels Ciències celebra el próximo13 de novembre el seu vint aniversari i per aquest motiu la Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat una programació especial que inclou visites guiades, l’exposició gratuïta ’20 amb la teua, amb tu, with you’ i la publicació d’un catàleg commemoratiu.

A més, les entrades al Museu dels Ciències tindran un 20% de descompte durant tot el mes de novembre. Una altra de les accions previstes és l’encesa verda de l’edifici a partir de les 20.00 hores.



A més del 20% de descompte en les entrades, el públic que visite el Museu al novembre podrà gaudir de visites especials, que estaran incloses en l’entrada. Seran presentacions, a manera de benvinguda, d’uns 20 minutos, que es realitzaran una al matí i una altra a la vesprada. El grup, guiat per personal del Museu, recorrerà alguns dels principals punts d’interés del Museu de manera que els i les participants poden realitzar després un itinerari d’acord amb els seus gustos.

Entre les novetats, destaca la nova exposició ‘Play. Ciència i música’, on el públic troba espais amb experiències interactives i multimèdia entorn dels processos creatius i cognitius de la música, així com una col·lecció de més de 200 instruments de diferents cultures i èpoques.

També inclou el nou espectacle científic ‘Alt voltatge’ en el Teatre de la Ciència i la seua espectacular bobina de Tesla, un transformador amb efectes espectaculars, com els raigs que produeix de més d’un metre. Es realitzen diverses sessions al llarg del dia i està inclòs en l’entrada al Museu.

Una altra de les accions posades en marxa és la invitació a totes aquelles persones que compleixen 20 anys en 2020, ja que tenen l’entrada gratuïta al Museu dels Ciències i poden participar en el sorteig d’un mòbil.

Es tracta del concurs #yotambiéncumplo20 que consisteix a realitzar una foto en el photocall instal·lat al carrer Major del Museu i compartir-la en Instagram amb la citada etiqueta i l’usuari @ciudadartesciencias. Entre el públic participant que haja compartit la seua foto en Instagram amb l’etiqueta se sortejarà un mòbil Iphone XR de 64 GB. El sorteig es realitzarà el pròxim 13 de novembre.

’20 amb el teu, amb tu, with you’

També al carrer Menor del Museu es pot recórrer aquests vint anys amb l’exposició ’20 amb la teua, amb tu, with you’, un viatge a través d’aquestes dues dècades de divulgació científica i compromís cultural. La mostra, de lliure accés, recorda com era la nostra vida l’any 2000.

El principi d’un nou mil·lenni, una nova centúria i dècada en la qual començàvem a portar els nostres primers telèfons mòbils, la vida existia sense Internet i l’Estació Espacial Internacional estava en fase de construcció.

’20 amb el teu, amb tu, with you’ presenta, a manera de càpsula del temps, els elements més significatius que han definit al Museu dels Ciències com un referent en la ciència interactiva. Una manera de veure l’evolució de la seua història a través de peces i mòduls de diferents exposicions que han servit al llarg d’aquests 20 anys per a comprendre els fenòmens científics a través de l’experimentació i l’entreteniment. A més, a través d’un programa d’ordinador, els i les visitants poden configurar una nova càpsula del temps que s’obrirà en 2040.