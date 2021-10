El Museu dels Ciències presenta el musical ‘Ramona i Cajal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta d’una obra original que s’ha creat en exclusiva per a la Ciutat de les Arts i les Ciències



Aquest espectacle, l’únic musical científic de tota Espanya, està inclòs en l’entrada general del Museu

El Teatre de la Ciència del Museu dels Ciències ha acollit hui la presentació de l’obra teatral ‘Ramona i Cajal. El secret del Museu’, “l’únic musical científic de l’escena nacional” tal com ha destacat el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, en un acte al qual ha assistit el secretari autonòmic de Turisme i president del Consell d’Administració de CACSA, Francesc Colomer.

En la seua intervenció, Enrique Vidal, ha destacat que “les ciències i les arts formen un tot i no estan enfrontades, com en aquesta mateixa planta del Museu queda de manifest en l’exposició ‘Play. Ciència i música”. Amb el musical científic ‘Ramona i Cajal. El secret del Museu’, Vidal ha assenyalat que ‘abordem de nou aquesta vinculació entre les ciències i les lletres, i oferim una proposta de qualitat, que combina la divulgació científica amb el teatre, per a tots els públics’.

Aquesta obra original de Juan Luis Mira, també dirigida per ell, s’ha realitzat en col·laboració amb el Màster en Art Dramàtic Aplicat de la Universitat d’Alacant, amb John Sanderson, director acadèmic d’aquest Màster, al capdavant de la producció.

L’espectacle està inclòs en l’entrada del Museu dels Ciències i se celebra en el Teatre de la Ciència. El públic podrà reservar sessió en el punt info de la primera planta del Museu. L’obra es representarà a partir del 28 d’octubre, els dijous i diumenges a les 11.00 i 12.30 hores, dissabtes a les 16.00 i 17.30 hores. El pròxim festiu, dilluns 1 de novembre, la sessió serà a les 16.00 hores.

Comèdia musical familiar

A través d’una posada en escena amb cançons originals, animacions i efectes audiovisuals, ‘Ramona i Cajal’ és una divertida representació musical en la qual dos joves viuen una infinitat d’aventures durant una nit en el Museu buscant un secret ocult en el seu interior.

Els protagonistes de ‘Ramona i Cajal’ coneixen a les persones més importants de la història de la ciència, tenen diàlegs interessants i diferents amb objectes del museu, canten amb la poma de Newton el rap de la gravitació universal i se sorprenen en escoltar a Einstein també rapear sobre els secrets de l’espai i del temps.

Altres grans personatges apareixen durant aquesta aventura per a obrir-nos els ulls als moments més rellevants de la ciència. La història de l’astronomia contada per un telescopi, la pròpia poma de Newton o fins i tot la cadira de rodes de Stephen Hawking ajuden als dos protagonistes en la seua cerca.