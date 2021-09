El Museu Faller de València reestructura els fons exhibits per ressaltar la coherència, el valor i la singularitat de cada col·lecció

Connect on Linked in

Galiana ha destacat els 50 anys de trajectòria del Museu Faller de València amb el focus en la conservació i promoció del patrimoni cultural faller

Amb motiu del 50 Aniversari de la creació del Museu Faller de València i la seua instal·lació en l’antic Convent dels Pares Paüls de Montolivet, s’ha procedit a una reestructuració dels fons que exhibix. En concret, s’han reagrupat col·leccions segons el criteri de unitat i coherència interna de les mateixes.

Seguint sempre un ordre cronològic els ninots indultats grans i infantils s’exhibixen separats i el mateix succeïx amb la col·lecció de cartells, que fins ara estaven barrejats. A més, s’han substituït 14 cartells anunciadors de Falles, que presentaven deterioraments, per còpies litogràfiques que estaven dipositades en l’Arxiu Històric Municipal, mentre els originals més antics queden guardats en el Museu Faller a l’espera de properes restauracions. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha afirmat que d’esta manera “es facilita la deambulació i la seguretat de les persones visitants i alhora es ressalta la coherència, el valor i la singularitat de cada col·lecció”.

D’altra banda, l’Espai Josep Alarte, destinat a l’exhibició d’exposicions temporals, s’ha traslladat a un altra zona més adient del museu per tal de crear una sala molt més homogènia i operativa. Fins que l’Espai torne a rebre una nova exposició temporal, en preparació per a ser inaugurada en la primera meitat de 2022, s’hi exhibiran cartells anunciadors oficials en format de grans dimensions i fins ara mai mostrats en el Museu, de finals dels anys 60 i començament dels anys 70 del segle passat, que evidencien l’entrada dels estils més contemporanis en la cartellística fallera. Una de les sales que formava part de l’antic Espai s’ha reconvertit en una sala especial que cada any mostrarà els ninots indultats del darrer any. Amb la referida reestructuració també s’ha guanyat un espai necessari per a l’arribada i exhibició dels ninots indultats, cartells anunciadors i quadres de Falleres Majors de València dels pròxims anys.

“Amb esta darrera reforma de la distribució de les col·leccions que conformen el Museu Faller de València, hem volgut subratllar una trajectòria de 50 anys de conservació i promoció del nostre patrimoni cultural faller, demostrant la capacitat d’adaptació i versatilitat del Museu Faller, així com la seua vocació per oferir a les persones visitants una experiència cultural el més enriquidora possible”, ha destacat Galiana.