El Museu Municipal d’Alzira, MUMA, ajorna l’exposició col·lectiva “PHOENIX” prevista per al pròxim mes d’octubre

Este matí s’han reunit al MUMA la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, el comissari de l’exposició “PHOENIX”, Josep Francés, i el director del MUMA, Agustí Ferrer, per tal d’analitzar, davant la situació actual de la Covid-19, la possibilitat d’inaugurar l’exposició, prevista per al mes d’octubre en les dos sales temporals del museu.



Analitzades i posades en valor les diverses postures de les parts, s’ha acordat ajornar l’exposició donada l’alta participació d’artistes, la major part de diferents punts de l’Estat Espanyol.



“Un total de trenta-dos participants tenien previst exposar les seues obres al MUMA, la qual cosa atorgava a l’exposició ‘PHOENIX’ un atractiu molt interessant. Després d’analitzar les circumstàncies actuals i vist que la limitació de l’aforament seria un gran inconvenient per a una exposició d’estes característiques hem decidit ajornar-la”, segona ha manifestat Isabel Aguilar, responsable de l’àrea de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira.



L’elevat nombre d’artistes participants, així com l’interés que havia despertat l’exposició per a l’acte inaugural, impossibiliten, en les circumstàncies actuals, realitzar una obertura a l’altura que mereix l’exposició, per la qual cosa desmereixeria des del primer moment esta interessant mostra pictòrica.



El més convenient per a totes les parts és l’ajornament de l’exposició per a més endavant, de manera que tant artistes com públic interessat a visitar la mostra puguen acudir sense els inconvenients de contagi i de limitacions de distància social que ara per ara hem de respectar.



Aguilar ha adquirit l’acord de contribuir a la divulgació de l’exposició a través de les xarxes socials fins al moment en què es puga fer efectiva a les sales temporals del MUMA. “He suggerit, tant al comissari de la mostra com al director del museu, editar a partir d’octubre les imatges dels quadres, amb l’autor, títol i tècnica, per tal de donar a l’exposició el reconeixement que mereix adaptant-nos a la situació que travessem”, segons Aguilar.