El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí comença les activitats del 10è aniversari de la declaració UNESCO de les Festes de la Mare de Déu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Museu ha participat en el V Congrés Internacional de Patrimoni Cultural Immaterial organitzat per la Càtedra Misteri d’Elx i la Universitat Miguel Hernández baix el lema “Perspectives actuals i reptes de futur en la conservació del patrimoni cultural.”



Es tracta d’unes jornades que es van inaugurar el dimecres i es desenvolupen al llarg de la setmana al Centre de Congressos ‘Ciutat d’Elx’ on s’estableixen un espai de reflexió i de cooperació entre els diferents agents responsables del Patrimoni Cultural Inmaterial (PCI). Aquesta sèrie de congressos es van iniciar en 2011 coincidint amb el desé aniversari de la declaració Misteri d´Elx per part de la UNESCO (primera manifestació espanyola del PCI que va obtindre aquest reconeixement), i aquest any commemora el seu vinté aniversari de la proclamació.



Julio Blasco, director del Museu Valencià de la Festa, ha participat en el Congrés amb la presentació “La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, 10 anys Patrimoni UNESCO. Situació actual i reptes de futur” davant de representants del Ministeri de Cultura i de delegacions nacionals i internacionals de patrimonis immaterials, que van rebre la ponència amb entusiasme i reconeixement.

En la presentació d’Algemesí, es va destacar el paper de la dona en la Festa des de les primeres dolçaineres en 1977, fins a la seua incorporació en els balls dels bastonets, de la muixeranga, dels volants i els tornejants i es va fer èmfasi en el repte que suposa l’intervencionisme institucional en les tradicions arrelades al poble.

Per a més informació consultar https://tarsa.eu/patrimonioinmaterial/