El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí es vesteix de seda

L’entorn museístic de la localitat d’Algemesí obri les portes després d’un període de reformes per mostrar al públic una exposició que pren com a fil conductor la fibra de la seda, tan arrelada a la nostra terra i que ha estat estructurant al llarg de la història com una matèria primera font d’inspiració per a multitud de dissenyadors però també motor essencial per a l’economia valenciana.



L’exposició, comissariada per l’historiador de l’art especialitzat en moda Guillem B. Alventosa Talamantes, i que obrirà al públic el pròxim 10 d’abril, està dividida en dues plantes i mostrarà la fibra aplicada al teixit a través de la indumentària tradicional i d’inspiració internacional.



Per una banda a la planta baixa es podrà fer un recorregut al llarg de la vestimenta tradicional valenciana dels segles XIX i XX amb vestits originals i reproduccions d’inspiració popular, cedides pels integrants del grup de danses local BERCA, les peces s’acompanyaran d’orfebreria produïda pels artesans algemesinencs Agustín i Amaia.



Per altra banda, a la sala Carmen Ferrés de la primera planta del museu, el visitant es podrà endinsar en la moda d’alta costura a través d’un recorregut organitzat de forma cromàtica per la moda de la segona meitat del segle XIX i el segle XX, fins a la dècada dels anys 90. Un homenatge a la seda com a fibra amb multitud d’aplicacions i inspiració per a grans dissenyadors de la moda pàtria com Pedro Rodríguez, Cristobal Balenciaga, Asunción Bastida, Lino Martínez, Elio Berhanyer, Manuel Pertegaz, i grans cases com Santa Eulàlia entre molts altres.



El comissari ha volgut fer un homenatge a la Cooperativa d’Alta Costura Espanyola, fundada pel valencià Pedro Rodríguez l’any 1940, i que va reunir, inspirant-se en la Chambre Syndicale de la Haute Couture francesa, a les millors cases i artífexs espanyols del món de la moda durant els anys 40-70 del segle XX. Les creacions dels coneguts com cinc grans (Pedro Rodríguez, Santa Eulalia, El Dique Flotante, Asunción Bastida i Manuel Pertegaz) dialogaran amb altres dissenyadors internacionals com Christian Dior o Emmanuel Ungaro a la sala, per convertir la seda en la gran protagonista de l’art tèxtil.