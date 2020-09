Connect on Linked in

L’intèrpret treballa amb els joves compositors Fran Barajas i Jesús Castañer

El músic Francisco Coll, compositor resident del Palau de la Música de València, està ultimant la trobada de composició que porta el seu nom i que organitza l’auditori valencià. D’esta manera Coll està treballant estos dies amb els joves compositors Fran Barajas i Jesús Castañer, i les seues composicions ‘Mutatis Mutandis’ i ‘Colluvies’, respectivament. La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, s’ha mostrat “molt satisfeta pel resultat i per la qualitat d’esta iniciativa” que s’ha estat desenvolupant des d’octubre del 2018.



Tello ha afirmat que “Francisco Coll és un dels compositors més importants de l’actualitat, i és per això que volíem comptar amb el seu magisteri, prestigi i reconeixement internacional per iniciar esta primera trobada, que ha estat tot un èxit”. “La seua residència”, ha afegit la regidora, “ens permetrà gaudir, a més, de l’estrena absoluta de la seua obra ‘Lilith’ per l’Orquestra de València (OV), que està treballant amb ell en absoluta sintonia”. En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que “som un organisme cultural, però també de servici públic, i és per això que estem treballant per fomentar la creativitat i donar suport a les i els jóvens autors amb compositors tan prestigiosos com Francisco Coll, i amb la projecció que aporta una orquestra professional com és l’Orquestra de València”.



Esta és l’última fase d’estes trobades de composició, ja que després d’un procés previ de selecció de sis alumnes, es va realitzar una convocatòria per compondre una peça breu, en la qual va resultar seleccionada pel jurat d’este encontre l’obra ‘Mutatis Mutandis’ de Fran Barajas, que serà estrenada per l’OV en la seua temporada de concerts. Així mateix, Jesús Castañer va obtenir un accèssit per la seua composició ‘Colluvies’. Francisco Coll ha destacat com un fet significatiu d’esta última trobada “que es puga dur a terme en estos temps tan foscos” i ha ressaltat que “s’està realitzant de manera telemàtica, i estem tenint tant classes col·lectives com individuals, en les quals parlem sobre aspectes de la composició més en general, així com d’unes altres disciplines com ara la literatura, la filosofia o l’art”. “Jo personalment”, ha afegit Coll, “estic encantat de poder desenvolupar estos dies la trobada, amb dos joves compositors amb molt de talent, esperant poder escoltar el resultat amb l’Orquestra de València la pròxima temporada”.



Respecte a les dos obres en les quals està treballant Coll amb els compositors, van ser seleccionades per un jurat integrat pel violoncel·lista de l’OV, Iván Balaguer, la directora Isabel Rubio, i el mateix Coll, els quals van destacar la “frescor d’idees i la claredat de l’orquestració” de la peça de Barajas, així com “l’originalitat i l’atreviment” de la partitura de Castañer. El director titular de l’OV, Ramón Tebar, ha volgut manifestar que “estic especialment orgullós d’esta última trobada de composició, ja que per dos anys hem pogut brindar a joves compositors l’oportunitat d’aprendre amb un dels nostres músics valencians més importants, Francisco Coll”. Tebar ha afegit que “este és un projecte molt important per a mi, perquè crec en la importància d’una orquestra simfònica implicada de ple en la creació musical.”



Les trobades de composició continuaran durant la temporada 2020-21, que començarà al mes d’octubre, i que tindrà com a compositora resident a Claudia Montero.