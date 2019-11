El Nadal arriba a Almussafes de la mà d’una nova fira del comerç d’AECAL

Connect on Linked in

L’associació celebra aquest cap de setmana la dinovena edició d’una iniciativa que promou les compres en establiments de proximitat



El dissabte 30 de novembre i el diumenge 1 de desembre la ciutadania podrà visitar i adquirir productes i serveis en un total d’11 estands



AECAL celebra el dissabte 30 de novembre i el diumenge 1 de desembre una nova edició de la seua Fira del Comerç i els Serveis que romandrà oberta en l’Àgora del Parc Central d’Almussafes el primer dia de 10 a 21 hores i el segon de 10 a 19 hores amb una àmplia varietat de productes i serveis oferits per 11 establiments adherits a l’entitat. L’esdeveniment comptarà amb la presència de Pare Noel. El regidor de Comerç, Alex Fuentes, anima a realitzar les compres de Nadal en comerços de proximitat.



S’acosta el Nadal i amb ella s’inicia un dels períodes de l’any amb major activitat per al sector comercial, una circumstància que l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) tornarà a aprofitar per a oferir a la població els millors productes i serveis a bons preus i amb el tracte personalitzat característic dels xicotets establiments locals.



Com a tret d’eixida per a la campanya nadalenca, l’entitat planteja a la ciutadania la seua XIX Fira del Comerç i els Serveis, un esdeveniment que es durà a terme el dissabte 30 de novembre de 10 a 21 hores i el diumenge 1 de desembre de 10 a 19 hores en l’Àgora del Parc Central del municipi amb una àmplia oferta de la mà d’11 estands que acostaran a les persones visitants una cuidada selecció del seus respectius gèneres.



Així, estaran presents Base Esports Martín, Sarah, El Sabater, Drogueria Blanca, Tulipà, Espai-Esport, Bou, Júdez Joyeros, Orxateria i Torrons *Melchor, Misecretario.org i Espais *Interiors. Amb tot, el públic trobarà moda, decoració i articles esportius i de joieria, així com un lloc per a reparar sabates, un altre per a contractar serveis d’assessoria i un altre en el qual es vendran dolços valencians típics d’aquesta època.



Durant l’activitat, en la qual col·labora activament l’Ajuntament d’Almussafes, es rebrà la visita del Pare Noel, al qual se li podran entregar les cartes amb els desitjos per a aquestes festes, i s’escoltarà música nadalenca per a animar aquestes jornades. “El Nadal és un bon moment per a recordar que en la població podem trobar gran part d’allò que solem comprar per a regalar”, explica el regidor de Comerç, Alex Fuentes.