El Nadal arriba al Mercat de Catarroja

El Mercat de Catarroja ja té la vista fixada en els dies més assenyalats de l’any, les festes nadalenques. La il·luminació ja lluïx a les facanes de l’edifici i als interiors, preparant-se per al mes que arriba. Per a això, durant el mes de desembre reforçarà el seu horari d’obertura, obrint els diumenges 15, 22 i 29 de desembre i el 5 de gener, conjuntament amb el mercat ambulant exterior, amb la finalitat de facilitar les compres als seus clients. A banda, des de la regidoria d’Impuls Econòmic s’organitza la Mostra de Comerç Local els dies 14 i 15 de desembre, amb diverses activitats plantejades per a incentivar la visita al centre neuràlgic del comerç local de Catarroja.

L’activitat extraordinària ja comença este divendres, 6 de desembre on, encara que siga festiu nacional, s’obrirà al públic. El mercat ambulant dels voltants també tindrà la seua activitat habitual, sent el punt d’eixida de la frenètica activitat comercial i festiva que es realitzarà durant el mes nadalenc per excel·lència, tenint l’oportunitat per poder avançar les compres de Nadal i fomentant, alhora, el comerç de proximitat.

Per al cap de setmana del 14 i 15 de desembre està prevista la Mostra de Comerç Local, on els comerços de Catarroja completaran l’ampla oferta del Mercat Municipal. La xicalla podrà gaudir de la visita del Pare Noel, que recollirà les seues peticions i els adults podran recuperar i participar en l’elaboració de les receptes de tota la vida o conéixer les noves corrents gastronòmiques per als dinars de Nadal, així com degustacions de plats típics d’estos dies.

Durant la nit del dissabte 14, es realitzarà la ja tradicional nit de tapes. Oferida pels comerciants del Mercat, i amenitzada amb música en directe, és una gran oportunitat per a l’oci en l’entorn comercial que es bolca amb aquest tipus d’activitats durant tot l’any. I el diumenge 15 de matí tindrem, com a gran novetat, una activitat musical dirigida exclusivament per a bebes, amb l’actuació de De Soprano y Arpa, que realitzaran un viatge sonor a l’univers dels nadons.

La realització de totes estes activitats no implica que es detinga la programació anual d’activitats de Mercat de Catarroja. Les accions per a majors i menuts programades durant les vesprades dels divendres i els matins dels dissabtes es continuaran realitzant, amb noves activitats atractives dins de la temática de l’època de l’any on estem.

Per ultim el 31 de desembre, a les 12 del migdia, es realitzaran les campanades a l’interior del mercat, menjant gallons de mandarina en lloc de raïm, una simpàtica cita que cada vegada atrau a més gent i que va camí de convertir-se en ineludible per al poble i els comerciants del Mercat Municipal.