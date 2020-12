El Nadal es viu a Foios

Print This Post

Els Reis d’Orient repartiran els regals a domicili

La Regidoria de Festes i Falles de l’Ajuntament de Foios ha donat a conèixer la programació que ha preparat per a un Nadal diferent, marcat per les mesures sanitàries. Per aquest motiu, ha tocat reinventar i adaptar les activitats a la realitat actual.



No obstant això, les xiquetes i xiquets de Foios tindran una nit màgica el 5 de gener, ja que els Reis d’Orient visitaran el municipi, encara que no amb l’habitual cavalcada En aquesta ocasió, ses majestats aniran casa per casa visitant als infants i repartint els regals.



Abans, s’han programat dues activitats. Primer, diumenge 27 al Parc Rei en Jaume, tindrà lloc l’obra de teatre ‘Gat amb botes, el musical’, a les 12.30 hores i amb aforament limitat. L’altra tindrà lloc diumenge següent, 3 de gener, quan de 17 a 20 hores els Patges Reials estaran a l’Església recollint les cartes de tots els xiquets i xiquetes de Foios.



Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles, ha destacat que “a pesar de les mesures adoptades per frenar la Covid, hem pogut articular unes activitats per a seguir donant eixa màgia que té el Nadal pers als i les més menudes del poble. I a pesar que no hem pogut tindre la cavalcada habitual pels carrers de Foios, els Reis seguiran ben presents i portaran a cada casa la il·lusió i els regals que tant esperen els xiquets i xiquetes”.



Cal destacar que totes aquelles persones interessades a sol·licitar la visita dels Reis d’Orient, poden adreçar-se a les seus de les tres falles del municipi diumenge 3 de gener de 17 a 21 hores i dilluns 4 de 12 a 14 i de 17 a 21 hores.