El Nadal es viu a Foios

Esports, música, activitats infantils i la cavalcada formen la programació

La Cavalcada de Reis serà l’acte més esperat pels menuts

Arriben les dates nadalenques i amb elles una nova programació centrada en uns dies d’especial il·lusió per als xiquets i xiquetes. Les activitats s’iniciaran divendres 20 de desembre a les 19.30 hores a la Plaça Rei en Jaume amb la Ronda de Nadales de l’Escola de Tabal i Dolçaina de Foios. Diumenge 22, des de les 10 del matí, serà el torn per a l’esport solidari, amb la disputa de la cursa 10k per la Fibrosi Quística.



Continuant amb l’esport, des del dilluns 23 fins al divendres 3, tindrà lloc el primer Campus de Nadal de l’Escola de Tennis. Ja per a donar la benvinguda a l’any nou, l’Ajuntament ha convocat als veïns i veïnes a la Plaça del Poble per menjar junts el raïm i, a continuació, gaudir de l’orquestra Freedom.



Els dies 2 i 3 de gener, serà el torn per als més joves amb la Fira Jove, que tindrà lloc a la Plaça del Poble i on els xiquets i xiquetes podran gaudir d’activitats diverses com tallers, rocòdrom o jocs clàssics, entre altres. El mateix divendres 3, com també el dissabte 4, la Casa Abadia obrirà de 18 a 20 hores perquè els més menuts puguen fer entrega de les cartes amb els seus regals desitjats als Reis d’Orient.



I la programació finalitzarà el diumenge 5 de gener amb la Cavalcada de Reis, que recorrerà els carrers de la localitat partint des de l’Avinguda Hugo Bacharach a les 16.30 hores.