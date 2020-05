El naixement d’un hipopòtam se suma al baby boom en Bioparc València

Connect on Linked in

Els seus progenitors, Raff i Rigas, són els hipopòtams de l’antic Zoo de Vivers

Aquesta primavera Bioparc València està vivint un autèntic baby boom i ara li ha arribat el torn a un animal molt especial i volgut a València, un hipopòtam (Hippopotamus amphibius).

La parella d’hipopòtams Raff i Rigas van ser dels primers animals a arribar a Bioparc fa ja més de 12 anys provinents de l’antic zoo de València. Són juntament amb l’anciana lleona Fa, els únics animals que queden dels que provenien de Vivers, així que tant per als seus cuidadors com per a molts valencians tenen un significat molt especial.

La “mamà” ja ha tingut més cries en el passat i, en aquesta ocasió, també tot el procés s’ha desenvolupat amb total normalitat. Encara que l’equip tècnic de Bioparc era coneixedor de l’avançat estat de gestació de la femella, no podia saber-se amb major certesa la data pel fet que s’evita qualsevol tipus de contacte que puga ser una molèstia innecessària i a l’enorme grandària de la mare que “dissimula” el prenyat. El recinte d’hipopòtams de Bioparc inclou una zona aquàtica interior i des de fa unes setmanes tot estava preparat per a aportar el màxim benestar a la mare i facilitar el moment del part, atés que en aquesta espècie sempre és sota l’aigua. Així que ha sigut una meravellosa sorpresa trobar al “bebé” a primera hora del matí perquè, com sol ocórrer en la naturalesa, el part va tindre lloc durant la nit.

Durant un temps estaran amb dues en els seus recintes interiors per a afavorir la criança, que el bebé agafe suficient força i destresa i que l’equip tècnic puga realitzar els reconeixements visuals pertinents. Els hipopòtams poden resistir submergits fins a 6 minuts i tanquen el nas i oïdes de manera instintiva des del seu naixement, la qual cosa els permet alletar-se sota l’aigua i sol romandre fins a 18 mesos al costat de la seua mare.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa) i la seua població s’ha reduït dramàticament en els últims 15 anys, per la qual cosa és necessari cridar l’atenció sobre la necessitat de protegir el seu hàbitat. L’equip multidisciplinari de Bioparc continua treballant cada dia per a garantir el benestar dels animals i mantindre en perfecte estat el parc, pendent de la pròxima obertura per a poder gaudir de la bellesa dels hàbitats salvatges i conéixer a totes les noves cries.