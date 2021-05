El Nan@fest 2021 d’Alzira es trasllada al CEIP Ausiàs March

Connect on Linked in

Dissabte 15 de maig, en sessió de matí i vesprada. Aforament limitat. Entrada amb invitació

Arriba una nova edició del Nan@fest 2021, el proper dissabte, 15 de maig de 2021. Es tracta d’una edició especial on el festival de Música per a les famílies es trasllada al pati de l’escola pública Ausiàs March. L’aforament és limitat degut a les mesures sanitàries vigents, per això caldrà entrar amb invitació a la sessió del matí de 10 a 13.30 hores o a la de vesprada de 16 a 19.30 hores. Es lliurarà un màxim de 4 invitacions per persona, que es poden arreplegar a:

Taquilla del Gran Teatre, els dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores a partir del dijous 6 de maig.

En www.notikumi.com a partir del divendres 7 de maig les 10 hores.

“Després de l’any passat on vam haver de celebrar un nan@fest virtual, teniem moltes ganes de poder oferir als nostres xiquets i xiquetes un programa d’activitats per a gaudir a l’aire lliure. Vull agrair la gran implicació per part de tot l’equip de cultura per tal de celebrar esta nova edició. Anem a recuperar totes les expectatives que té la gent jove d’Alzira, els pares i mares i el públic familiar, per a tornar altra volta a disfrutar de la música i dels tallers que hem preparat” ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Enguany, de la mà de la mascota, Dril aprofundirem en la temàtica del respecte al medi ambient i per això s’ha programat un taller de reciclatges, altre sobre plantes i un més sobre herbes aromàtiques amb un fum d’activitats a l’aire lliure

Programa d’espais i activitats

1. ENTRADA – BENVINGUDA – INFORMACIÓ

Punt d’informació del festival.

Arreplega la polsera identificativa. D’esta manera, tots els xiquets i les xiquetes estaran identificats en qualsevol moment.

I visita la botiga del festival: compra el teu pack del Nan@fest per 2 € (motxilla, set d’escriptura, conte de Dril, gorra i botelleta d’aigua)

2. FOTORECLAM

Fes-te la teua foto de record del Nan@fest (per a fer-se la foto, només: una unitat familiar o grups màxim de 4 persones)

3. ESCENARI PRINCIPAL

– 12.30 h: IRUIXA + SCARGOTS

– 18.30 h: DANI MIQUEL i els MA-ME-MI-MO-MÚSICS

4. MENUT ESCENARI

– 10.15 h. Zumba per a menuts, amb Lorena Carrió.

– 11.00 h. Disparatario – Contacontes amb música en directe: Contes desbaratats

– 12.00 h. Contacontes amb Murta Animacions: Contes sense fi

– 16.15 h. Contacontes amb Murta Animacions: Cuinacontes

– 17.00 h. Disparatario – Contacontes amb música en directe: Contes violetes

– 18.00 h. Zumba per a menuts, amb Lorena Carrió.

5. TALLERS (de 10 a 12.30 h i de 16 a 18.30 h):

– Terrisseria amb Xavier Claur.

– Pompes de sabó, amb Globusclown – matí.

– Taller de globoflèxia, amb Globusclown – vesprada.

– Poblat indi:

– Decoració índia

– Taller de bosses aromàtiques naturals

– Taller d’atrapasomnis.

6. TALLERS (de 10 a 12.30 h i de 16 a 18.30 h):

– Espai sostenible, taller de plantació nendo dango.

– Espai Drilo, taller de xapes.

– Taller de creació de personatges amb la tècnica de collage (Empar Piera i mai Hidalgo).

– Taller de Germinarte (Analia Soler): emporta’t la teua planteta.

7. MULTIAVENTURA

– Escalada, parc, llits elàstics, rocòdrom.

8. ESPAI OCI:

– Futbolí i pista de karts.

9.- NAN@RELAX i NAN@PÍCNIC

També trobaràs: animacions teatrals – rondalles a càrrec de Mira Rosana Proyectos Teatrales; i PABLILLO «l’Amic Pallasso» i EL TRICICLE DE LES BAMBOLLES, sorpreses i activitats repartides per tot el recinte, molt d’ambient i sobretot… molt bon rotllo.