Remedis casolans pel naturòpata Paco García que repel·lisquen els mosquits.

El naturòpata Paco García ens aconsella en “Prop de tu” unes plantes autòctones per a espantar els mosquits.Això sí assegura que contra el mosquit tigre no hi ha res a fer.

El gerani és un altre espantador de mosquits.

Ara és el moment d’esta planta.

És la regna de les plantes

Remeis amb plantes que tenim a l’abast i són completament naturals.