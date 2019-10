El Nítida Alzira acusa la falta de gol en Manzanares (2-1)

Connect on Linked in

El guió es repeteix de nou. El Nítida Alzira va estar mancat d’encert i va acabar caient en el Pavelló Antonio Caba de Manzanares davant l’equip local, que es va emportar la contesa amb un marcador ajustat de 2 a 1. El conjunt dirigit per Braulio Correal es queda en la part baixa de la taula amb quatre punts. A més de la derrota, la mala notícia la va portar Jose Carlos, que es va retirar lesionat en els segons finals.

De la mateixa manera que en l’última eixida, abans que es complira el primer minut de joc, el Nítida ja perdia 1-0. Manzanares es va posar per davant en el marcador després d’un córner que Chus va rematar al fons de la xarxa. Alguna cosa que va pesar per al conjunt valencià, encara que va intentar refer-se ràpid i buscar les taules. El primer temps va ser poc fluid, amb ocasions per als uns i els altres, però sense massa encert.

El segon gol de la vesprada va arribar abans del descans, quan Manu Diz va rebre una pilota llarga des de darrere, li va guanyar l’esquena a Pau i va aconseguir resoldre davant la mitjana eixida de Carlos Gil. Amb l’avantatge de dos tants es va arribar al descans. En la represa, el Nítida es va ordenar una mica més i va concedir molt menys. La segona fracció del partit va portar una major solidesa defensiva del quadre alzireño, però l’encert en la definició va estar absent, com en les anteriors jornades.

Va haver-hi ocasions de tota mena, però cap va aconseguir perforar la porteria defensada per Juárez, o per mèrit del porter -que el va tindre- o per defectuosidad en les execucions. De fet, el gol del Nítida, arribat sobre la mitja hora de trobada, va ser obra de Nacho Gil, jugador del Manzanares que es va ficar en pròpia porta en intentar desviar una passada creuada de Carlos Carreras. Malgrat tot, el punt va servir per a escurçar distàncies i seguir a la recerca de l’empat.

Correal va traure porter jugador quan restaven al voltant de dos minuts. Jose Carlos Iñigo, que capitanejava l’atac de cinc del Nítida, va acabar lesionat i retirat en braços després de desafortunat tret. Luis Moreno li va substituir per a continuar a la recerca de l’empat. L’afició desplaçada es va emportar les mans al capdavant amb un potent xut de Rafa Ara que va buscar l’esquadra de la porteria local en els últims segons.

Aquesta derrota per la mínima a casa de Manzanares deixa al conjunt alzireño en la penúltima posició amb quatre punts després de set jornades disputades. Dissabte que ve, el Nítida Alzira lluitarà per la primera victòria com a local davant el Ciutat de Móstoles a les 19 hores, en el Palau Municipal d’Esports d’Alzira.