El Nítida Alzira manté la distància de 4 punts a dues jornades del final (1-4)

Els de Braulio Correal aconsegueixen segellar la seua participació en la Copa del Rei de futbol sala després de la victòria a Saragossa

El Nítida Alzira continua fent història en la seua primera temporada en la 2a Divisió B del futbol sala espanyol. El conjunt de la Ribera Alta va véncer el diumenge al Creïlles Gómez de Saragossa amb un marcador de 1-4, es va assegurar la participació en la Copa del Rei i, a més, podria proclamar-se campió en el següent partit en el Palau d’Esports davant Sant Joan. Els gols els van signar Rafa Ara, en dues ocasions, Xusi i Carlos Carreras.

El partit, celebrat diumenge, va arrancar amb moltíssima intensitat per part dels dos equips. Tant és així que, en els primers instants, Carlos Gil va haver d’estirar-se per a enviar la pilota a córner i evitar el punt local. Una miqueta que va acabar arribant superats els primers cinc minuts amb un punterazo que es va clavar en la porteria. Després d’un quart d’hora de trobada, va arribar l’empat. Rafa Ara li la va deixar a Xusi i va córrer a la recerca de la recepció, el de Corbera li la va retornar i Llaura va resoldre amb un tret creuat. Poc després, Jose Carlos la va tindre per a posar al Nítida per davant, però un jugador local va evitar el gol buidant el balon sobre la línia. Els primers 20 minutos van acabar amb l’empat a un en el marcador.

En la represa, el Nítida Alzira va aconseguir ensenyorir-se una mica més de l’esfèric, encara que les oportunitats continuaven acumulant-se en tots dos costats. Quan s’arribava a la mitja hora, Xusi va avançar als alzireños després d’aprofitar un rebutge del porter a un xut que ell mateix havia emés. Mancant set minuts per a la conclusió de la contesa, el quadre local va apostar pel porter jugador, però la fórmula no va ser massa encertada, ja que als pocs segons, Rafa Ara es va interposar en el trajecte d’una possessió rival, es va fer amb la pilota i, després d’alçar la mirada i mesurar el tret, la va clavar en la porteria des d’uns 30 metres.

La superioritat d’efectius local continuava, alguna cosa que el Nítida Alzira neutralitzava amb una gran defensa i una actuació excel·lent d’Álvaro Llopis en porteria. El guió va poder haver canviat mancant tres minuts per al final, quan el col·legiat va assenyalar la sisena mancada visitant que suposava el doble penal. El tir des dels deu metres es va trobar amb el cos d’Álvaro Llopis, qui va permetre amb la seua intervenció mantindre l’avantatge de dos gols.

En els últims instants, Carlos Carreras, també des de lluny, va sentenciar el partit en signar el quart gol dels alzireños. El Nítida Alzira es va fer amb una victòria importantíssima a domicili que li permet mantindre l’avantatge de quatre punts amb el segon a dues jornades del final i segellar la seua classificació per a disputar la Copa del Rei. Dissabte que ve, els de Braulio Correal rebran en el Palau al AD Sant Joan (18 hores), on podrien proclamar-se campions de lliga si aconsegueixen el triomf.