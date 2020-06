El Nítida Alzira prepara un documental sobre l’ascens a 2a Divisió

Connect on Linked in

La peça recull més de 30 testimoniatges que parlen sobre el títol de 2a Divisió B i l’ascens a ‘Plata’ del club

Dos ascensos consecutius gràcies a dos campionats de lliga i una històrica permanència en la Segona Divisió de futbol sala no és poc. El Nítida Alzira porta tres temporades amb finals molt dolces, amb una gran quantitat d’experiències i anècdotes acumulades que el club pretén aglutinar en una ambiciosa peça audiovisual.

Com a partida inicial, el partit de Saragossa davant Creïlles Gómez de la temporada 18-19, el que fora l’antepenúltim de lliga i en el qual es va certificar la classificació per a la Copa del Rei de l’any següent. L’empat davant Sant Joan al Palau d’Esports que va anul·lar un possible festeig i el viatge a Tolosa -a 700 km de distància- amb una nombrosa expedició que es va desplaçar per a veure com l’equip feia història.

Continuant, evidentment, amb la promoció d’ascens en La Gomera, la II Festa del Futsal, la gestió per a materialitzar l’ascens i l’experiència en 2a Divisió. La proposta del Nítida Alzira transcorrerà de manera cronològica per les diferents fites aconseguides, a través d’imatges no vistes fins hui, vídeos ja publicats que continuen emocionant i amb més de 30 entrevistes que vertebraran el documental.

Encara que encara està per determinar la data exacta de publicació, el documental del Nítida Alzira preveu eixir a la llum el mes vinent de juliol mitjançant una projecció ‘presencial’, respectant les indicacions pertinents sobre aforament i distanciament. Posteriorment, la peça serà publicada en els canals oficials del club a través d’episodis de no més de deu minuts.