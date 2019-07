El Nítida Alzira signa un acord de filialidad amb el CA Favara

Print This Post

El primer equip del club alzireño podrà nodrir-se de jugadors de l’equip de la Ribera Baixa que siguen menors de 23 anys

El Club Alzira Futbol Sala i el Club Atletisme Favara Futbol Sala han signat un acord de filialidad per a la pròxima temporada 2019-2020. La directiva de l’entitat alzireña va aprovar per unanimitat en la seua última reunió l’execució de l’acord amb el club de la Ribera Baixa, la qual ja posseeix el vistiplau de les associacions federatives.El citat acord comporta la possibilitat que el primer equip de l’Alzira Futbol Sala, que jugarà en la Segona Divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS) la pròxima temporada, es nodrisca de jugadors del Favara que no superen els 23 anys, si així el precisa.



Aquesta vinculació posa de manifest la bona relació que existeix entre les dues entitats riberenques. El president de l’Alzira FS, Vicente Fontana, considera ‘necessari’ aquest nou acord de filialidad. “Quan va sorgir la idea, ho plantegem davant la directiva i considerem que era beneficiós mantindre una vinculació així amb el Favara”.

El president de l’entitat afig que “l’acord beneficiarà a totes dues parts”. Aquest avantatge mutu radica en la possibilitat que alguns dels jugadors joves del Nítida Alzira seguisquen la seua formació al Favara amb l’objectiu d’acumular minuts en 3a Divisió.