El Nítida Alzira viatja a Galícia per a enfrontar-se a Noia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El quadre alzireño partirà aquest dissabte cap a terres gallegues des de l’aeroport d’Alacant-Elx per a enfrontar-se a Noia Portus Apostoli

Després de la derrota a Elx i el triomf al Palau d’Esports davant Santiago, el Nítida Alzira viatjarà fins a la Corunya aquest cap de setmana per a enfrontar-se al Noia Portus Apostoli en el partit corresponent a la dihuitena jornada de Segona Divisió que es disputarà en l’Agustín Mourís el dissabte 25 a les 19 hores.



Els de Braulio Correal arriben al partit instal·lats en el desé lloc de la taula, amb set punts d’avantatge respecte als llocs de descens a la categoria de bronze. Els gallecs, per part seua, ocupen la setena plaça amb sis punts més que els de la Ribera Alta, a tres unitats de Ciutat de Móstoles, equip que tanques els llocs de promoció d’ascens.



En el xoc que es va disputar a Alzira entre Nítida i Noia va acabar amb victòria visitant amb un ajustat 3-4. Per a la trobada, l’entrenador alzireño no podrà comptar amb Carreras, qui pateix una lleugera molèstia en el turmell que li forçarà a perdre’s el partit. La porteria viatjarà al complet, per la qual cosa l’elecció dels dues metes es preveu en el pavelló noiés.