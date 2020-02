El Nítida Alzira viatjarà a Móstoles a la recerca de bones sensacions

Connect on Linked in

El conjunt dirigit per Braulio Correal s’enfrontarà en Villafontana al Ciutat de Móstoles, sisé en la classificació

Després de l’espectacular victòria al Palau d’Esports davant Manzanares, el Nítida Alzira es desplaçarà a Móstoles, aquest dissabte 29 de febrer, per a enfrontar-se al conjunt local en el Poliesportiu Municipal Villafontana, a partir de les 18.30 hores, amb l’objectiu de millorar les sensacions de l’última trobada a docimilio disputat a Talavera. Aqueixa és la premissa de l’equip per a aquesta jornada: sensacions.



Malgrat la condició de tots dos d’acabat d’ascendir a Segona Divisió, Móstoles es enrroló des de bé prompte en els llocs de dalt, on segueix situat hui dia, ja que és sisé amb 32 punts. El Nítida Alzira, per part seua, baralla per eludir el descens, encara que des de fa unes jornades està enclaustrat en la desena plaça, ara amb 29 unitats, set per damunt del descens.



A més, en el partit de la primera volta, disputat al Palau d’Esports d’Alzira, Ciutat de Móstoles es va adjudicar els tres punts després de véncer amb un marcador de 2-4. És l’últim partit -el d’aqueix 2 de novembre- que el Nítida ha perdut en el seu pavelló fins hui. Malgrat els últims resultats de Móstoles (2 punts de 15 possibles), la contesa s’adverteix complicada en Villafontana, una pista on equips capdavanters com Antequera o Betis no han aconseguit guanyar aquesta temporada.