El nom de Burjassot ja llueix en l’entrada al municipi per la Ronda Nord

Una gran faena de la Brigada Municipal d’Obres de Burjassot, servei coordinat des de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero, ha donat com a resultat el nom del municipi en unes grans lletres blanques que ja poden veure’s en l’entrada de Burjassot per la Ronda Nord.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, i el propi Regidor, acompanyats de treballadors de la Brigada, han sigut els encarregats de llevar els plàstics que cobrien les lletres que ja donen la benvinguda als visitants i a les i els ciutadans de Burjassot que passegen per la zona o que es desplacen en els seus vehicles per aquesta.

El nom es posarà també en altres accessos del municipi que també compten amb rotondes a la seua entrada a aquest.