El nombre de contenidors de residus als pobles de València del Sud i del Nord, i al poble de la Punta, s’incrementa un 200%

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat “de l’increment de recursos destinats per facilitar el reciclatge perquè el veïnat puga contribuir amb l’objectiu del govern municipal de lluitar contra el canvi climàtic i fer una correcta gestió dels seus residus”.

Per zones, els pobles del Nord (Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Cases de Bárcena, Mauella, Massarrojos i Borbotó) han passat de tindre 31 a 107 contenidors d’envasos, i altres tants de paper i cartó. I mantenen els 209 contenidors existents per a la resta de residus.

D’altra banda, els pobles del Sud (Castellar-Oliveral, El Palmar, El Perellonet, El Saler, Faitanar, Forn d’Alcedo, La Torre i Pinedo) compten amb 156 nous contenidors d’envasos. Tenien 86 i ara en són 242. També han incrementat en 104 les unitats de contenidors de paper i cartó. Tenien 84 i ara en tenen 188. Així, que, tot i que han disminuït els depòsits per reciclar la resta de residus, s’han afegit 260 depòsits de fem per reciclar als seus carrers.

En l’última intervenció desenvolupada per la Regidoria d’Ecologia Urbana amb el fi d’agrupar contenidors per illes per facilitar el reciclatge també s’ha vist beneficiada la ciutadania del poble de La Punta, al districte de Quatre Carreres. En este cas, s’ha ampliat el nombre de contenidors de 99 a 165. El veïnat d’esta zona tenia 9 contenidors per arreplegar els envasos ara compta amb 29. Dels 11 existents per reciclar el paper i cartó, ara en tenen 24; i de les 79 destinats per als restos, ara hi ha 112.

Sergi Campillo ha explicat que esta intervenció “s’ha dut a terme per complir el Pla de Residus de la Comunitat Valenciana i per complir els objectius europeus d’Horizont 2020, on s’estableixen les taxes de reciclatge que hem de complir, així com el fet d’agrupar els contenidors en illes de reciclatge”.

“Per a això els contenidors s’estan agrupant en illes, de manera que, com a mínim, estiguen junts els contenidors de recollida de les fraccions d’envasos lleugers, orgànica i resta (groc, marró i gris) i si és possible els de les fraccions de paper-cartó (blau) i vidre (verd), ha detallat el regidor, qui també ha recordat que les xifres de separació i reciclatge de residus a la ciutat de València demostren un increment d’esta pràctica durant el primer trimestre de l’any 2021, respecte al mateix període de 2020.

A més, “amb l’objectiu d’afavorir la separació de residus pel seu tractament i aprofitament també hem senyalitzat els contenidors amb vinils per millorar la informació ciutadana respecte al reciclatge”, ha conclòs.