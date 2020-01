El nombre de ferits en accidents de circulació a Alaquàs cau un 23% durant 2019

Les dades pertanyen a l’estudi anual elaborat per la Unitat de trànsit, educació i seguretat viària de la Policia local del municipi

La Unitat de trànsit, educació i seguretat viària pertanyent a la Policia Local d’Alaquàs ha fet públiques les dades sobre sinistralitat registrades al municipi durant l’exercici 2019. Segons aquest informe, els sinistres amb ferits registrats en vies urbanes s’han reduït un 30% i el nombre de ferits conjuntament s’ha rebaixat en un 23% en relació amb l’exercici 2018. Afortunadament no s’ha registrat cap víctima derivada dels sinistres.

Per a l’elaboració d’aquest document, la Unitat de trànsit ha tingut en compte diverses variables com la etiologia dels sinistres, geo-localizació, variables temporals i sinistralitat derivada del mateix. Actuacions en matèria de trànsit i seguretat viària materialitzades recentment al municipi com la reurbanització de diferents vials municipals, la millora i renovació de senyalització, la redacció del PMUS, la creació del parc de seguretat viària on s’imparteixen classes sobre seguretat o l’estudi sobre la problemàtica i control viari efectuat per la Policia Local d’Alaquàs són elements que han afavorit les recents estadístiques.

Les dades de l’informe apunten a més que, durant 2019, les tres causes principals d’accidents amb ferits a Alaquàs van ser degudes principalment a infraccions com no respectar la prioritat en interseccions regulades per STOP, incorporació a la circulació sense adoptar les precaucions prèvies com comprovar que no existisca cap vehicle circulant i, per part dels vianants, creuar la calçada per llocs no habilitats, és a dir no fent ús de passos de vianants.

Des de la Unitat de trànsit, educació i seguretat viària ens recorden la importància de respectar les normes de circulació, així com d’evitar distraccions durant la conducció.