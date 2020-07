El nombre de seguidors de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent es dispara durant l’estat d’alarma

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El nombre d’usuaris del servei de Whatsapp municipal s’ha incrementat en un 55% i s’han duplicat els subscriptors del canal de Youtube

Després del confinament, 1.000 persones més segueixen la pàgina de Facebook -que supera la barrera dels 15.000 ‘M’Agrada’-, i més de 500 el compte d’Instagram

Des que es decretara l’estat d’alarma pel COVID-19, l’Ajuntament de Torrent ha mantingut informada a la ciutadania en tot moment a través de les xarxes socials oficials. Amb alertes sobre mesures sanitàries, convocatòria d’ajudes, notícies i aclariments, la pàgina de Facebook i el Whatsapp municipal han sigut grans fonts d’informació per a la població.

Una de les principals vies de comunicació ha sigut la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent (@AjuntamentDeTorrent). A més d’informar en tot moment, el públic va estar entretingut amb la programació online els 7 dies de la setmana en dos horaris: a les 11 h i a les 18 h. Aquesta iniciativa d’activitats esportives, culturals i musicals, va afavorir el creixement de la grandària de la seua comunitat, com també l’ha fet el programa Talents de Casa. Així, hui dia s’han superat els 15.000 “M’agrada” de la pàgina, una xifra que s’ha incrementat en al voltant de 1.000 des d’el mes de març passat. Així mateix, el Facebook municipal compta amb 16.647 seguidors.



Un altre dels aliats informatius del consistori durant aquests últims mesos ha sigut l’aplicació de Whatsapp. El servei de missatgeria municipal va incrementar el seu nombre de participants considerablement, i han sigut 1.550 persones les que s’han donat d’alta en els grups de difusió, rebent tota la informació necessària durant aquest període tan difícil.



D’aquesta manera, actualment, són al voltant de 3.500 persones usuàries que reben els missatges en castellà o en valencià, segons la seua pròpia elecció. Per a subscriure’s només cal guardar el número 662 59 41 80 en l’agenda de contactes del mòbil i enviar el nom i cognoms per WhatsApp.

El canal de YouTube (Ajuntament de Torrent) ha sigut una altra de les xarxes socials que han intensificat la seua audiència. En aquest espai web s’han compartit al llarg del període de confinament els vídeos de la programació d’activitats online, el programa informatiu InfoTorrent, i ha sigut un dels principals escenaris del concurs Talents de Casa. Amb 688 nous subscriptors en aquests últims quatre mesos, el canal ha doblegat la seua comunitat a 1.335 persones i comptabilitzat 87.066 visualitzacions

Per part seua, la xarxa social Instagram (ajuntament_torrent) també ha notat un repunt positiu, ja que ha arribat als 5.796 seguidors, una dada que incrementa en més de 500 persones usuàries d’aquest mitjà respecte a l’inici de la pandèmia.



Finalment, el consistori torrentino també compta amb la web municipal www.torrent.es, on es publica tota la informació d’interés per a la ciutadania i des de l’inici de l’estat d’alarma es va gestionar un espai dedicat exclusivament a les mesures en matèria de sanitat i econòmiques sobre el Covid-19, així com la plataforma els continguts www.infotorrent.es, en la qual es publiquen notícies diàriament.