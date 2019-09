El Nou Centre Cultural del Perelló es denominarà “doctor José Antonio Gómez Marco”

Connect on Linked in

A proposta de l’alcalde, Juan Botella, la junta veïnal del Perelló va aprovar per unanimitat, en la sessió ordinària que es va celebrar el passat 12 de setembre, denominar al nou centre cultural actualment en construcció amb el nom “Centre Cultural José Antonio Gómez Marco”.

El passat 27 de juliol de 2018, Juan Botella, en representació del Partit Popular, ja va presentar a la Junta Veïnal de l’entitat local menor una moció en la qual es proposava distingir a José Antonio Gómez Marco, a títol pòstum, amb el títol de Fill Predilecte de l’Ajuntament del Perelló, així com distingir-lo amb la Medalla d’Or que atorga el consistori. “En aquella sessió, inexplicablement, la presidència va sotmetre a votació la proposta de retirada de l’ordre del dia d’esta moció. Finalment va ser retirada, gràcies als cinc vots a favor i malgrat el meu vot en contra”, ha explicat Botella.

Posteriorment, el 20 de novembre de 2018, es va presentar per registre d’entrada una instància d’Antonio Pons, Dolores Ferri i Salvador Marco, acompanyada per 1.266 signatures, en la qual se sol·licitava es concedira el nom de l’edifici sociocultural a Don José Antonio Gómez Marco.

Una de les prioritats del nou alcalde de l’entitat local menor, només va començar la nova legislatura el passat 25 de juny, ha sigut complir amb la paraula donada als signants de la sol·licitud, avalada per 1.266 signatures, de presentar en la Junta Veïnal la proposta d’acord. “Per a nosaltres, el més important és fer justícia i reconéixer d’esta manera els mèrits i qualitats demostrades per José Antonio Gómez, tant en l’exercici de la seua professió com metge d’esta localitat, dedicant la seua vida al servei dels altres, com en la seua qualitat com a persona demostrada dia a dia”, ha explicat Botella.