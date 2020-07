El nou centre de salut de Massalfassar obrirà les seues portes el proper dilluns 6 de juliol

Connect on Linked in

El nou centre de salut de Massalfassar, ubicat en el carrer Sant Llorenç, obrirà les seues portes al públic el proper dilluns 6 de juliol, després que ahir es fera efectiu l’acord entre el consistori i la Conselleria de Sanitat.

Esta signatura, en la qual va estar present l’alcalde de Massalfassar, Joan Morant; el gerent del departament de salut Clínic-Malvarrosa, Álvaro Bonet; la directora econòmica del departament, Juana Belmar; i la directora d’atenció primària, Ana Sanmartin; materialitza el canvi del conveni de l’anterior centre mèdic per este nou. Una notícia que contrasta amb la moció de censura presentada pels grups de l’oposició -PP, Ciutadans i Demòcrates Valencians- la darrera setmana.

«No entenem com des de l’oposició s’atreveixen a criticar la inactivitat del grup de govern quan, malgrat la greu crisi que hem viscut a conseqüència del covid-19, no hem parat de treballar ni un sol dia pels interessos d’aquest poble», ha comentat el primer edil, Joan Morant.

El nou consistori mèdic arriba en un moment molt delicat per al grup de govern, que haurà d’afrontar esta moció de censura en minoria. No obstant, segons recalquen des de Compromís, esta obertura suposarà «un enorme benefici per als veïns i veïnes de Massalfassar, doncs incorporarà serveis, com l’atenció pediàtrica, que abans no existien. A més, es possibilitarà l’atenció de més metges i s’habilitaran nous espais per fer totes les proves amb les garanties de seguretat que exigeix esta nova normalitat».

L’edifici ha suposat una inversió de 210.000 €, i fou construït per l’Ajuntament amb l’ajuda d’una subvenció de la Diputació, i fons propis. Després d’haver-se aprovat la seua obertura en el ple de març, durant els darrers mesos ha romàs tancat a l’espera d’este acord amb la Conselleria, que ha estat l’Administració encarregada de dotar el centre amb el mobiliari oportú. «Este grup de govern ha fet tots els esforços que ha pogut per obrir el nou centre de salut perquè creiem amb fermesa que es tracta d’un recurs necessari per a la població. Esperem que, malgrat esta moció de censura presentada a traïció, la ciutadania sí sàpiga valorar esta actuació», ha afegit Morant.

Les noves instal·lacions comptaran amb una infermera, una auxiliar administrativa, un metge de família i, dos dies a la setmana, el reforç d’un altre metge, una TCAE i una pediatra. Pels seus recursos i possibilitats, suposarà un canvi dràstic respecte a l’anterior edifici, que ja s’havia quedat obsolet per a les necessitats veïnals.