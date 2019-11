El nou centre esportiu de Torrent cobra forma

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L‘estructura d’edificació, d’aproximadament 1.500 m2, ja està finalitzada i ara s’iniciaran els treballs de construcció de la coberta

Continuen els treballs de construcció del nou centre de rendiment esportiu de Torrent. Les instal·lacions, situades en el Toll i l’Alberca, estan emmarcades en el llistat d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), procedents del superàvit amb el qual el consistori va tancar l’exercici de 2017. D’aquesta manera, els torrentinos i torrentinas gaudiran de 1.500 m2 coberts en una superfície total de 4.000 m2, per a la pràctica de diferents disciplines esportives com a handbol, futbol sala, bàsquet o voleibol, entre altres. El projecte “afavorirà als clubs locals, ja que els ampliem l’oferta d’espais esportius a la ciutat per a exercitar-se i competir, donant resposta a les seues necessitats”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Susi Ferrer, qui ha visitat aquest matí l’avanç de les obres acompanyada de la regidora d’Urbanisme, Inma Amat.



En aquests moments, l’estructura de l’edificació ja està finalitzada, i ara està previst començar amb els treballs de construcció de la coberta. D’aquesta forma, el nou pavelló multiusos estarà format per una àrea de major altura, que recollirà la pista poliesportiva a manera de caixa opaca en la seua part superior, quedant transparent part de la planta baixa amb la finalitat d’aconseguir una il·luminació natural a peu de pista. A aquest module principal s’adossarà, en dos dels seus costats, una àrea de menor altura, que albergarà els espais auxiliars necessaris, tals com vestuaris, recepció, magatzems, etc.