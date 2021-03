El nou club de corredors populars, Burjapower, es presenta a l’Ajuntament

Connect on Linked in

Aire fresc, moltes ganes, més il·lusió i centenars de quilòmetres per davant per a córrer…i gaudir. Amb aqueix tarannà i amb aqueixa declaració d’intencions, part de la junta directiva del nou grup local de corredors populars, Burjapower, ha acudit a l’Ajuntament de Burjassot amb l’objectiu de presentar-se i mantindre una reunió i una primera presa de contacte amb l’Alcalde, Rafa García i amb el regidor d’Esports, Juan Gabriel Sánchez.

El president de Burjapower, Toni Sánchez; el vicepresident, Roberto Muñoz; la secretària, Lola Puente i un dels vocals, Vicente Sanchis són part de la Junta Directiva al capdavant del nou grup que ja supera la cinquantena de socis i sòcies encara que, com va aclarir el president, “la nostra intenció no és créixer i créixer en nombre de socis. Els que vinguen seran ben rebuts però ens conformem amb ser un grup relativament xicotet en el qual tots i totes ens coneixem i on la cohesió com a equip és més fàcil”. La Junta Directiva es completa amb Toni *Terrones com a tresorer, Rafa París com a gestor de xarxes socials i Pedro Blasco com a vocal.

Per part de l’Ajuntament, l’Alcalde Rafa García, ha felicitat la junta directiva de Burjapower “per aquest nou projecte esportiu. La pràctica de l’esport i la seua promoció ha sigut sempre molt important per a aquest Consistori i, per això, des de l’equip de govern us brindarem tot el nostre suport i col·laboració en tot el que preciseu. Agraïm molt que hàgeu vingut a presentar-vos i des de hui compteu amb tota la nostra ajuda per a portar els vostres objectius avance”.

La Junta Directiva va tindre el detall d’obsequiar a l’Alcalde i al regidor d’Esports amb la samarreta corporativa de Burjapower, groga i amb Les Sitges a l’esquena, i amb unes màscares sanitàries i especials per a la pràctica esportiva que el grup ha utilitzat en els seus entrenaments, mentre la norma sanitària així ho ha disposat. “El nostre lloc de trobada és i continuarà sent la plaça de l’Ajuntament encara que, amb les restriccions sanitàries, ens hem adaptat i durant setmanes hem evitat ajuntar-nos, passant a córrer de dues en dues i respectant les distàncies. No obstant això, hi ha moltes ganes que aquesta situació passe i que, prompte puguem tornar a les carreres”.

Els Burjapower són presents en les xarxes socials, entrenen els dimarts i els dijous, el diumenge els toca “llarg” però del que veritablement tenen ganes és que la marea groga que estan creant inunde els pròxims esdeveniments del running valencià. De moment, gaudeixen entrenant i amb les pulsacions bategant amb Burjassot, la ciutat de les Sitges molt prop del cor.