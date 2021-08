El nou col·legi María Moliner de Mislata inicia hui la seua construcció

Connect on Linked in

El recinte destinat al nou col·legi públic de Mislata ha rebut hui la visita de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, acompanyat per part de l’equip de govern i representants de l’empresa constructora, per a signar l’acta de replanteig d’aquesta infraestructura, complint així amb una reivindicació històrica de l’entorn educatiu de la ciutat



Carlos F. Bielsa: “Aquest nou col·legi serà referent d’un model de ciutat obert, inclusiu i participatiu, oferint també activitats en caps de setmana per al col·lectiu escolar, amb aularis, patis coeducatius, pistes esportives i espais verds en els seus 15.000m2 d’extensió”

El mes de maig passat, l’Ajuntament va adjudicar les obres de construcció del nou col·legi públic, emmarcat en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Amb una inversió de més de set milions d’euros, Mislata ha donat hui llum verda a la construcció mitjançant la signatura de l’acta de replanteig, donant a conéixer in situ les característiques específiques del nou centre, que segons els plans d’obra es conclourà en 24 mesos.

A la presentació i signatura han assistit l’alcalde, Carlos F. Bielsa, la vicealcaldessa, Mª Luisa Martínez Mora, la regidora d’Educació, Ana María Julián, i la regidora d’urbanisme i grans projectes, Mercedes Caballero. La signatura de l’acta de replanteig suposa el pas final abans de l’inici de la construcció, que es produirà en els pròxims dies. Així, les autoritats municipals han tingut l’oportunitat de conéixer de mà de la constructora els detalls del nou centre educatiu finançat per la Generalitat Valenciana.

Precisament fa una setmana es va celebrar una reunió entre tècnics de la Conselleria d’Educació i autoritats municipals per a conéixer tots els projectes que s’executaran durant aquest curs a Mislata gràcies al Pla Edificant. A més del centre de nova construcció, la Generalitat invertirà en obres de reforma integral en els col·legis El Cid i Amadeo Tortajada, i posarà en marxa la repavimentació, pintura integral, àrea d’ombra i pati coeducatiu en l’actual col·legi Maestro Serrano, que quan concloguen les obres del CEIP María Moliner adoptarà altres usos per a l’àmbit educatiu.

Per a la regidora d’Educació, Ana María Julián, aquest projecte “està concebut per a ser un col·legi pioner i innovador en matèria d’inclusió i igualtat; va molt més allà d’un edifici interior i pretén traure l’aprenentatge a l’exterior, a l’entorn natural. Esperem que per al curs de 2023/2024 estiga ja en funcionament”.

En total, Mislata rebrà 10’5 milions d’euros destinats a la millora dels centres educatius, així com per a la construcció d’aquest nou col·legi, el més gran de la ciutat, que permetrà acabar amb 40 anys de barracons en els centres educatius *mislateros.