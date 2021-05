El nou contracte de l’ORA a València entrarà en vigor el pròxim 11 de maig

Print This Post

Dimarts que ve, dia 11 de maig, l’empresa EYSA, adjudicatària del nou contracte d’estacionament regulat de València, iniciarà la prestació del seu servici. Ho farà a través dels parquímetres que hi ha instal·lats ara a la ciutat fins que, progressivament i d’acord amb el plec de condicions i amb l’oferta realitzada per la mateixa empresa, es vagen instal·lant els 195 nous parquímetres intel·ligents que començaran a funcionar, tots ells a la fi de juny.

Des de dimarts que ve les persones usuàries podran abonar el seu estacionament en zona regulada directament en l’app de la nova adjudicatària, anomenada Elparking, que està disponible per a tots els dispositius mòbils, tot i que també podran continuar realitzant-lo en l’actual de Telpark, sense oblidar que també seguirà l’opció d’usar els parquímetres per al pagament com fins ara.

Durant la transició entre concessionàries la disposició de places de l’ORA a València es mantindrà en la seua situació actual, implementant-se en els pròxims mesos les noves zones verdes per a ús exclusiu de residents a mesura que s’atenguen les peticions veïnals i es realitzen els estudis pertinents.