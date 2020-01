El nou cotxe de la policia de Cullera permetrà llançar missatges de precaució i advertència

Connect on Linked in

Mitjançant rètols lluminosos s’informarà de talls de carreteres, de controls d’alcohol i drogues o de circular amb cura

La Policia Local de Cullera seguix millorant el seu equipament per tal d’optimitzar les condicions de treball dels agents. Dins de la política de renovació d’estos efectius, la policia compta des de hui amb un nou cotxe amb rètols lluminosos que permetrà llançar missatges de precaució, de tall de carreteres o per advertir de controls d’alcohols i drogues.

Així ho ha explicat este matí l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, fent èmfasi en la necessitat de renovar estos mitjans que permeten augmentar la seguretat ciutadana, millorar el trànsit i el dia a dia dels policies.

Es tracta d’un cotxe híbrid adquirit mitjançant la fórmula del renting que permet renovar estos vehicles perquè siguen nous cada pocs anys. Mayor ha destacat que «des de l’ajuntament de Cullera estem apostant per la sostenibilitat, i no s’entendria que estiguérem amb motors de combustió simplement».

La màxima autoritat local també ha indicat que «no podem tindre vehicles 100% elèctrics per a les patrulles ja que estos vehicles treballen 24 hores al dia». No obstant, Mayor ha anunciat que «durant este any volem tindre un vehicle 100% elèctric per a les tasques del dia a dia».

A més, l’oficial de la Policia Local, Vicent Narbona, ha mostrat la seua satisfacció perquè «amb estos panells lluminosos estem més protegits pel tema de possibles casos en que els conductors es queden mirant un accident, no ens miren a a nosaltres i ens arrisquem a patir un atropellament».

Així, l’Ajuntament de Cullera seguix treballant per comptar amb una de les policies locals més preparades, especialitzades i amb els millors equipaments i infraestructures. Entre d’altres, recentment també es va presentar el vehicle de la Unitat Canina. Un furgó dissenyat en exclusiva per a Cullera amb la tecnologia més avantguardista per garantir el benestar, la seguretat i les condicions climàtiques dels gossos.

Renovació vehicles serveis exteriors

Per altra banda, el consistori també ha substituït per renting dos vehicles de Serveis Exteriors, un per a la brigadeta i altre per al servei d’electricistes. L’edil al capdavant d’estos serveis, Salva Tortajada, ha explicat que «permetran estalviar en reparacions i d’altres qüestions perquè els cotxes pràcticament sempre són nous».