El nou dron de vigilància de la Policia Local de Burjassot alça el vol

La Policia Local de Burjassot compta amb una nova eina de treball. Es tracta d’un avançat dron que, des de ja, se suma a l’objectiu fonamental del cos de seguretat local: treballar i vetlar per la seguretat ciutadana. Després d’un període de formació teòrica i pràctica, agents de la Policia Local del municipi han realitzat aquest matí (15-12-2021) els primers vols del dron, a manera de proves; una jornada de treball i formació que, amb la presència del Comissari Principal Cap de la PLB, Javier Collado, ha comptat també amb la visita de l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

“La seguretat ciutadana és un compromís ferm i transversal en el nostre govern i gestió del municipi, de manera que la implantació de les Noves Tecnologies en els protocols d’actuació de la Policia Local suposarà, sens dubte, una optimització del treball dels nostres agents en pro de la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Les possibilitats que ofereix el nou dispositiu són un al·licient i, al mateix temps, un repte, per al nostre principal cos de seguretat que, segons em consta i he pogut hui comprovar, està treballant intensament per a dominar i conéixer en profunditat totes les prestacions i funcions que el dron ofereix en matèria de seguretat, situacions d’emergència, etc…”, ha declarat García, primer edil del municipi.

El dispositiu, lleuger i versàtil, de poc més d’1 quilogram de pes, model DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED (M2EA), compta amb una cambra tèrmica que permet visualitzar un mapa de calor d’una zona determinada i mesurar la temperatura. Entre les seues característiques tècniques principals, destaca la possibilitat d’oferir un posicionament precís en centímetres gràcies al mòdul RTK que inclou; 10 km de transmissió Full HD, detecció d’obstacles omnidireccional, un rang d’abast 8.000 metres i 31 minuts de temps de vol ininterromput. A més, és capaç d’il·luminar punts d’interés en operacions nocturnes o en entorns de poca lluminositat i, d’altra banda, pot emmagatzemar múltiples enregistraments de veu i reproduir els clips en bucle. També permet al centre de comandament parlar amb els equips de terra durant situacions d’emergència, garantint així operacions més eficients.

Per a l’aprenentatge de la manipulació del nou dispositiu, diferents agents de la Policia Local de Burjassot han rebut una formació específica, teòrica i pràctica amb una totalitat de 81 hores de formació, que s’ha efectuat entre els mesos de setembre i desembre. La formació ha inclòs l’aprenentatge general d’ús, els procediments de vol normals i d’emergència, les prestacions del dispositiu i el seu programari, el muntatge i reglatge així com el manteniment del dron i la simulació de diferents escenaris pràctics i maniobres.