El nou equip de govern aposta perquè Sueca s’adherisca a la commemoració del dia de l’orgull LGTBIQ

Connect on Linked in

El consistori suecà vol afavorir la igualtat i la integració de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBIQ

Sueca és des d’aquest dijous un municipi Orgullós, en adherir-se a la declaració institucional de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) i de la Diputació de València amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ. El nou equip de govern de l’Ajuntament de Sueca adquireix el compromís actiu d’afavorir la igualtat i la integració de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBIQ, amb la creació, en breu, d’una regidoria que promoga dels drets i visibilitze el col·lectiu LGTBIQ, mesura pionera al nostre poble. Amb aquest espai de reconeixement dins del consistori per al col·lectiu es pretén defensar els drets socials, polítics i econòmics de totes les persones en la seua diversitat promovent el seu reconeixement i visibilitat, i donant resposta a un moviment social que reivindica i necessita un lloc que fins ara no es trobava en l’Ajuntament suecà. I a partir d’ara, el nou govern vol que siga característica fonamental.

Una de les primeres actuacions ha estat amb la commemoració del dia de l’orgull LGTBIQ i l’adhesió del consistori a la declaració institucional de la FEMP i amb la visibilització a la façana de l’edifici consistorial de l’emblema del col·lectiu LGTBIQ. A partir de hui i durant tota la setmana, el balcó de l’Ajuntament de Sueca lluirà, la bandera arc iris amb motiu de la celebració aquest cap de setmana de la commemoració del Dia per l’alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Des del govern municipal asseguren que “és més necessari que mai mantenir-se ferms en la defensa de les conquestes socials que s’han aconseguit en les últimes dues dècades. A Sueca caben totes les persones i es defineix com una ciutat oberta, avançada en la qual no hi ha espai per a la discriminació”.

Manifest de suport i compromís amb el moviment LGTBIQ de l’Ajuntament de Sueca

Amb l’aprovació de la Constitució Espanyola en 1978 cessava la il·legalitat de l’homosexualitat a l’Estat espanyol. Al llarg d’aquests quaranta anys els ajuntaments han fet de la igualtat un dels seus àmbits d’actuació prioritaris, realitzant esforços per tal de desenvolupar mesures que atenguen les necessitats reals de totes les persones, promovent el respecte, reconeixent els drets fonamentals i impulsant la protecció plena davant de tota classe de discriminacions.

És en l’àmbit municipal on els governs locals donen la mà a la ciutadania i faciliten les eines de sensibilització i educació amb la finalitat d’erradicar de la nostra societat qualsevol mena de manifestació en contra de les persones LGTBIQ.

Hui, 28 de juny, es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ, i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Diputació de València ens convida a adherir-nos a la declaració institucional per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seua orientació sexual o identitat de gènere.