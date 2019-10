El nou parc de bombers d’Alzira, més a prop de ser una realitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb un pressupost de 4 milions d’euros, el nou parc de bombers comptarà amb



El nou parc de bombers d’Alzira està cada vegada més a prop de ser una realitat.



La Presidenta del Consorci Provincial de Bombers, acompanyada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la diputada d’Informàtica Mentxu Balaguer, així com membres de l’equip de govern local i del consorci de bombers, han visitat el parc actual i els terrenys on anirà ubicat el nou.



L’Ajuntament d’Alzira ha cedit una parcel·la ubicada al Torretxó a prop de la futura nova comissaria de la Policia Local. Una zona elevada que resoldrà el problema actual d’estar situat en una zona inundable.



En la visita, els bombers han pogut traslladar a la Presidenta les seues propostes.



Aquest nou parc, podria començar a ser una realitat en 2020.